Sin definición de GobAgs sobre legalización de la marihuana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno del Estado no tiene una definición clara de un sí o un no a la legalización de la marihuana con fines lúdicos en México; el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, indicó que si hay una decisión legal que venga de la Suprema Corte de Justicia o de los Congresos el estado sería institucional y acataría cualquier resolución.

Cuestionado sobre el aval de la Suprema Corte de Justicia en algunos amparos para el uso de la marihuana con fines lúdicos, añadió que se mantendrán en el marco del respeto, donde habrá que esperar en su momento a que se de alguna armonización en el tema a nivel federal y estatal, decisión que estaría en manos de los congresos.

Dudó que la legalización sea el camino para acabar con el tráfico de drogas, donde dijo que hay estudios en los lugares donde se ha legalizado como en los países bajos y algunos estados de la Unión Americana donde se ha dicho que no se disminuye, y por el contrario el consumo se ha generalizado en secundarias y preparatorias, por lo que se tendría que ser responsable en conocer todos los estudios y las implicaciones en cada escenario antes de tomar alguna determinación al respecto.

Entrevistado en el marco de la entrega del Premio Estatal de la Juventud, el segundo de abordo del gobierno dejó en claro que en lo particular su punto de vista y opinión es de que no promovería un uso en sus hijos, aunque por otro lado como servidor público acatarán lo que determine la ley.