Sin definición aún en materia presupuestal para proyectos de rastro y distrito de riego

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa la incertidumbre en torno a la solicitud de apoyos ante gobierno federal para la conclusión del Distrito de Riego 01 y del rastro tipo TIF, expresó el titular de la Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Manuel Alejandro González.

El funcionario estatal mencionó que mientras no se conozca el paquete económico federal prevalecerá la incertidumbre en cuanto a los recursos para las entidades, por lo habrá que esperar.

Dijo tener conocimiento de que el próximo gobierno si tiene en el radar el proyecto del Distrito de Riego considerándolo dentro de su presupuesto lo cual ayudaría para agilizar rápidamente las gestiones de darse, más no así el Rastro TIF que aún no se sabe si será apoyado o no con recursos para su conclusión.

Se han tenido acercamientos con David Monreal que es el encargado de ganadería quien ya sabe del proyecto, mismo que les comentó que esta en disposición de apoyar.

Aseguró que ambos proyectos no están muertos al ser también parte de los compromisos de campaña en su momento del gobernador Martín Orozco, “por lo que sí o sí se tendrán que hacer”, aunque esperan del apoyo del gobierno federal para ello.

Explicó que faltan alrededor de 400 millones de pesos para el Distrito de Riego 01 mientras para el Rastro TIF faltan 50 millones de pesos de los cuales el gobierno estatal y municipal ya aportaron 10 millones de pesos y la Unión Ganadera gestionó otro crédito de 10 millones de pesos, con lo que se empezaría la obra civil.