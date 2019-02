Sin control comercio informal: CANACO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Crítica la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) la falta de control de las autoridad municipales hacia el comercio informal quien se ha adueñado de las calles de la ciudad e incluso de la propia plaza principal la cual está hecha un asco.

El Presidente de CANACO Rubén Berumen de la Cerda, estimó que por cada negocio formal pudiera haber hasta 3 informales, observándose que ya abundan por todos lados ante la complacencia de las autoridades.

“Los tianguis están llenos y todavía hay quien dice que son pequeños comerciantes, yo digo que son gigantes comerciantes porque ya traen unas camionetotas y ya no trabajan ellos sino que traen empleados y se ponen un día en un lado y otro día en otro y tienen unas bodegas más grandes que nosotros”.

Lamentó que la autoridad municipal no haya echo nada para meterlos en cintura y por el contrario parece ser que cada día se otorgan más permisos.

“Se le sugirió a la alcaldesa que no permitiera más el ambulantaje porque es una competencia desleal para los establecido, además de que son negocios golondrinos que llegan, dejan sus mercancías, se llevan su dinero y aquí no pasó nada”.

Exigió una limpia empezando por los andadores de Allende y Juárez en la zona centro de la ciudad que parecen un “cochinero” por el número de puestos que inclusive obstaculizan el caminar de las personas.