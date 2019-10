Sin consensos en iniciativa para eliminar fuero en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Momentáneamente se queda en la congeladora la iniciativa del gobernador Martín Orozco Sandoval para eliminar el fuero en cargos públicos de Aguascalientes, luego de no existir consenso en integrantes de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Poder Legislativo.

En entrevista el diputado del PRD Jorge Saucedo Gaytán, presidente de la comisión en turno, reconoció que no se dieron los consensos para la sesión de este viernes.

“Se bajó del orden del día porque precisamente hace falta más análisis, más estudios. Necesitamos foros y la opinión de los presidentes municipales”, aseveró.

Saucedo Gaytán indicó que hubo discrepancias en torno a eliminar el fuero a titulares de las once alcaldías locales, así como a legisladores.

“El consenso es que se mantenga entre los compañeros. Yo soy de la opinión de eliminar el fuero para todos, aunque con lo que pasa en el país la verdad es que debemos de proteger a nuestros alcaldes y a los mismos diputados”, recalcó.

Por lo pronto, el tema del fuero volvería a retomarse hasta una siguiente sesión que se contempla para el miércoles 9.

– ¿No hay presiones a diputados?

– No hay presiones, ya estamos grandecitos para decidir por nuestra cuenta.

El gobernador panista Martín Orozco Sandoval envió el jueves una iniciativa para retirar el fuero a integrantes del Poder Ejecutivo y organismos locales.

La propuesta recibió el visto bueno de diputados estatales, pero la bancada de Morena cuestionó la premura para subir el documento a la sesión de la comisión de Gobernación.