Sin aretado, 70% de ganado que ingresa a Aguascalientes: UGRA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Siete de cada diez cabezas de ganado que ingresan al estado no cuentan con el registro correspondiente para su identificación, lo cual puede derivar en una mala calidad del producto, manifestó Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA).

“En Aguascalientes entra un 70 por ciento de ganado sin arete y ello porque lo estamos permitiendo. Por ejemplo, en Zacatecas o en Jalisco no permiten el ingreso de ganado que no vaya aretado”, apuntó.

Franco Díaz estableció que esta situación genera un desconocimiento de pertenencia en el ganado comercializado en la entidad; pues no se tiene el dato específico de los productores.

“¿Qué es lo que sucede con esto? Que nos convertimos en un basurero de los alrededores, pues no lo areto y qué hago, pues lo mando a Aguascalientes que al cabo allá no te piden nada. Es por ello nuestra demanda que no dejen entrar ganado que no tiene arete y que nosotros como ganadores hagamos lo propio”, abundó.

– ¿Qué porcentaje del que entra así es ganado para engorda y cuánto para sacrificio?

– Regularmente es para engorda. Lo que pasa es que por la situación geográfica de Aguascalientes, es una pasada natural al norte.

El presidente de la UGRA comentó que ya hubo acercamientos con Alejandro González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del estado, con el fin de volver obligatorio tanto el aretado como el REMO (Registro Electrónico de Movilización de Ganado)

“Se supone que para el primero de septiembre, todo el ganado que no esté aretado y que no vaya con REMO, no se va a poder movilizar en Aguascalientes. Esperamos que ahora sí, sea cierto”, reiteró.