Silvia Garfias es “buena para debatir“ no para presentar iniciativas: Báez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Partido Acción Nacional en la entidad, Gustavo Báez Leos aseguró que les exigirán a sus legisladores federales, senadores y diputados ser más productivos, aunque en el caso de la diputada Silvia Garfias quien a 11 meses de haber tomado posesión ha presentado 0 iniciativas de ley, justificó y señaló que ella es buena “para debatir“.

En entrevista colectiva el dirigente blanquiazul habló al respecto luego de que El Clarinete dio a conocer una lista de las iniciativas presentadas por los representantes populares en el Congreso de la Unión no solo del PAN sino también de Morena, PRD y el PES que cuentan con un senador y un diputado respectivamente.

En este sentido Báez señaló que

“ Nosotros si hemos pedido mucho a los legisladores, sobre todo su asistencia en el Congreso y así lo están haciendo. Recordemos que ahí también se manejan muchas cosas, están buscando recursos, etcétera, etcétera y yo creo que tenemos legisladores bien preparados, con experiencia todos y cada uno de ellos y la nota que salió anteriormente puede medir una productividad sobre iniciativas pero sobre todo lo que tiene que ver con la gente informada, es lo que pasa y estar asistiendo a nuevas sucesiones, desde aquí lo estamos impulsando y estaremos muy pendientes que cubran esos requisitos“, dijo.

-¿Las iniciativas no son sinónimo de productividad?

-No. Sí es un escenario donde te miden, pero recuerdo muy bien que la legislación pasada el legislador más productivo (eso es efectividad no productividad) fue David Nájera del PRI porque presentó una iniciativa y se le aprobó una, y eso lo hace muy productivo ¿no? Porque fue un 100 por ciento. Yo creo que es estar ahí en el debate, estar cubriendo las sesiones, estar viendo por el país y sin duda estar cumpliendo con sus propuestas legislativas que es lo más importante y con la agenda que marca el propio partido.

-¿Se asiste a todas las sesiones?

– Sí asisten, la verdad es que no tenemos un reloj checador conectado con ellos si asisten o no, sabemos porque los convocamos varias veces, van y nos dicen lo que pasa, y hoy lo que pasa en México es informado por nuestros diputados.

-¿Pero sí importa lo que proponga el PAN finalmente? Pues son pisoteados como ustedes pisoteaban como cuando tenían a sus dieciocho aquí, la verdad o sea, hablando en plata pura, ¿qué tanto importa lo que diga el PAN a nivel Cámara de Diputados o Congreso?

– El respeto a las instituciones

-¿Pero ustedes sí respetaron?

– Sí, sin duda. A lo mejor el que tenía la mayoría, buscabas el consenso y buscábamos más de dieciocho votos, acá ni siquiera piensan en que tienen que tocar base con el Congreso porque ya lo dan por un hecho, aunque sea de dicho, por lo menos como ejecutivo respetas a tu legislativo aunque sea de dicho, eso ni siquiera hace a Andrés Manuel, sí cuando hay mayoría hay una tranquilidad y pueden avanzar las cosas, pero si no lo haces con consenso se te pueden ir hasta de tu propia bancada, no te garantiza eso que salgan las cosas pero por lo menos de dicho, que respete el señor las instituciones.

-A lo mejor por eso Silvia Garfias no ha presentado ninguna iniciativa en once meses porque sabe que no van a pasar, no van a llegar a ningún lado

– Sí tenemos a una legisladora como Silvia que es fuerte para debatir

-¿Entonces para qué sirve el debate?

– Porque también defiende las situaciones que están apabullando

Más adelante en el caso de Garfias Cedillo reconoció que también tendrá que rendir cuentas no solo al PAN sino a la sociedad porque pese a que es diputada federal también cobra.

-O sea esa es su ventaja…

– Ella también tendrá que cumplir con su agenda personal de propuesta que se registra aquí, y aunque ella ha sido por otra vía, de plurinominal y que no estuvo en contacto, que sí estuvo en campaña, ella tiene que cumplir con la propia agenda que propuso aquí.

-Apenas van algunos meses, ellos tendrán que cumplir al cien por ciento y deberán entregar su informe personal cada año como se marca.

-Oiga presidente pero ¿por qué a Andrés Manuel sí se le exige en meses que haga y no a los diputados?

– Que sigan trabajando fuerte y que cumplan con su propia agenda personal a beneficio de la ciudadanía y ser a como pueda una parte de la oposición aclarando las cosas que pasan en México

-Porque Silvia Garfias se la pasa haciendo videos nada más criticando, criticando y criticando

– Pero sí va.

-.Pero no presenta nada.

-Eso lo marca directamente la agenda del coordinador del grupo parlamentario del PAN nacional, aquí estamos informados en un tema cuando han tenido que estar por ejemplo en temas estatales, el tema de buscar recursos de lo poco que queda o de lo poco que pudiera haber, los diputados han estado acompañando a los alcaldes, acompañando a los gobernadores y todo eso también es parte de la función para buscar y abrir las puertas y traer productos o proyectos para Aguascalientes.

-En el caso de Javier Luevano, ¿él tiene voz? No es muy productivo en términos de iniciativas pero tampoco se olvida.

– Pero sí es el que más trabaja para abrir las puertas en abrir nuevos proyectos, hace muchas gestiones, todos pero…

-¿Cómo cuáles?

– Yo he estado acompañándolos, Javier tiene mucho contacto con el tema, ha estado impulsando varios proyectos, ha sido bien difícil, el ramo 33 cuando no existe, ha sido muy complicado, pero si alguien lo ve tras puertas al Gobernador y sigue trayendo inversiones son los propios diputados