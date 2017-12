Siguen los ceses en el Gob-Ags

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Cerca de 10 empleados de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de gobierno del Estado fueron cesadas en los días recientes.

Luego de la llegada de Martha Márquez Alvarado a esa dependencia hace apenas unas semanas la guillotina no se hizo esperar y bajo el argumento de ser de filiación priista han sido cesados varias decenas de empleados de esta dependencia estatal.

Varios de los afectados señalaron a El Clarinete esta situación “habemos personas que teníamos más de 10 años trabajando, pero hay otros que ya solo les faltaba un par de años o cuatro a lo mucho para jubilarse y con esta señora que llegó, no respeta trayectoria ni antigüedad y esta corriendo a todo mundo que no le cae“, dijo uno de los cesados que solicitó no revelar sus datos dado que buscará demandar un retorno a su lugar de trabajo mediante la vía legal.

Igualmente al interior de la SEFIRECU se conoce que en los próximos días seguirán los cortes y la preocupación para los que se queden es si los que vendrán a sustituir a gente de la experiencia y conocimiento de los que se fueron sea la misma para sacar adelante el trabajo que se tiene.