Siguen los casos de sexting por enviar el “pack“ en redes sociales en Ags

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- A través de la Policía Cibernética, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa a la población de Aguascalientes que continúan detectando casos en los que ciberdelincuentes buscan extorsionar a usuarios de redes sociales, al solicitarles dinero a cambio de no difundir sus fotografías o videos de carácter sexual con familiares y amigos.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien informó recientemente se han recibido casos de esta índole, por lo que hizo un llamado para que los usuarios de redes sociales extremen precauciones independientemente de sus edades, toda vez que se ha detectado esta problemática tanto en adultos como en menores de edad.

Indicó que es necesario alertar nuevamente a la ciudadanía sobre esta modalidad de extorsión, ya que la Policía Cibernética continúa recibiendo reportes en los que usuarios de Facebook solicitan ayuda, debido a que “amigos” de la red, a quien no conocen personalmente, les exigen dinero indicando que de lo contrario su vida sentimental y su reputación se verán afectadas.

Explicó que los delincuentes utilizan una foto de perfil en la que aparecen hombres o mujeres atractivas, quienes mandan solicitudes de amistad a personas del sexo opuesto y al ser aceptados comienzan a entablar conversaciones mediante inbox, las cuales van subiendo de tono.

En determinado momento, dijo, envían a los usuarios fotografías eróticas en donde se les ve el rostro, alentando al receptor a enviar también contenido con índole sexual.

Una vez que comparten videos o fotografías, les solicitan cierta cantidad de dinero, amenazando que en caso de no efectuar el depósito en las siguientes horas, enviarán el material con contenido sexual a sus esposas, esposos, padres y amigos.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recomendó:

● No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas

● No efectuar depósito alguno y reportar al 911

● Cortar el contacto con los presuntos delincuentes y almacenar las pruebas

● Reportar perfiles falsos

● No compartir imágenes íntimas