Siguen despidos masivos en el ayuntamiento de Aguascalientes

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Aunque las autoridades municipales aseguran que ya se han terminado de concretar los despidos masivos de las dependencias municipales, trabajadores y ex trabajadores aseguran que se siguen presentando.

Este es el caso de una ex trabajadora de la Secretaría de Finanzas del municipio, quien pidió no ser identificada para evitar represalias en su contra, a la cual despidieron de su cargo sin justificación a pesar de haber laborado por más de 21 años en el ayuntamiento.

A decir de la ex trabajadora, el martes pasado ella y otras 10 personas fueron notificadas de que acababan de ser despedidas del municipio capital, sin razón alguna, y lo peor de todo, sin pagarles la liquidación que por ley les corresponde.

“¿A usted ya la liquidaron? No pues ni siquiera están liquidando bien y pues con base, con 30, 29 años de antigüedad y pues no puedo hablar. Ahora ¿Le anticiparon que iba a haber este recorte? Bueno, si se escuchaba decir pero pensábamos que eran para los que estaban contratando, los que no tienen base pero ahorita a todo mundo, traen listas”.

Agregó que por 21 años de antigüedad el ayuntamiento capital únicamente quiere pagarle 29 mil pesos, lo cual es insuficiente para mantener a su familia.

Sobre este tema, el secretario de Administración del ayuntamiento, Antonio Arámbula, confirmó que sí se siguen presentando despidos en algunas áreas del ayuntamiento aunque esto obedece a un análisis sobre el desempeño de los trabajadores, descartando que exista una campaña como tal para dar de baja a trabajadores del municipio.

Arámbula López afirmó que en lo que va de la administración se han despedido alrededor de 50 personas.