Siguen bajas en el Osfags: ahora sale director jurídico. PAN rechaza problemas internos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags,-Mientras están por cumplirse cuatro meses sin una cabeza en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (Osfags), las renuncias continúan presentándose entre el personal.

A las bajas que se dieron hace unas semanas, se confirmó el caso de Israel Ángel Ramírez, quien se venía desempeñando como director jurídico de la institución; según versiones al interior del organismo esto ocurrió desde hace semanas.

En contraparte, diputados del Congreso del Estado garantizaron que la baja no fue por cuestiones propias del área, sino por motivos de oportunidad laboral.

Cuatro meses en el limbo

No ha sido el año del Osfags que curiosamente parecía iniciar de manera positiva.

En febrero, el Congreso del Estado promovió la renovación del auditor del estado por medio de un proceso que incluyó convocatoria, definición de una tercia y elección a favor de Héctor Acero Lozano, quien había sido militante del gobernante Partido Acción Nacional.

Pese a los antecedentes panistas del nuevo auditor, el nombramiento recibió el visto bueno del Congreso e iniciaron los trabajos. Sin embargo, a los dos meses de haber tomado protesta ante el Legislativo, hubo rumores de que Acero Lozano presentaría su dimisión al cargo.

Esto se formalizó el 24 de abril, cuando el auditor giró su renuncia ante el Poder Legislativo.

Como encargada de despacho del área quedó Yolitzin Rodríguez Zendejas, de quien se dijo operaría de forma interina en lo que la comisión de Vigilancia del Congreso presentaba una nueva convocatoria. Pero las sesiones de los diputados transcurrieron sin mayores avances en el tema y de plano el Poder Legislativo cerró su periodo ordinario en junio pasado, sin concretar el nombramiento.

Mientras a últimas fechas, surgieron denuncias de presuntos casos de acoso laboral y de tipo sexual en el interior del Osfags. A finales de julio último circuló una misiva atribuida a personal del Órgano en donde acusaban al director jurídico Juan Manuel Ramírez de cometer estos actos. Además de supuesto favoritismo de Rodríguez Zendejas hacia sus allegados.

Aunque la denuncia fue anónima y nunca confirmada por el Congreso, Ramírez quedó fuera del Osfags.

A esta baja se sumaría ahora la de Israel Ángel Ramírez, quien había asumido como relevo en la dirección jurídica; pero ya no acude a las oficinas del Osfags desde hace semanas, confirmaron trabajadores del Órgano.

El diputado panista Luis Enrique García López, secretario de la comisión de Vigilancia del Legislativo, confirmó la baja de Israel Ramírez; aunque subrayando que se debió a un asunto personal.

“Tengo información de que sí hubo un cambio en el área jurídica del Osfags, pero tuvo que ver con una nueva oferta de empleo. No fue por un tema interno o como señalamos con el anterior titular, donde ahí hubo situaciones hasta de acoso. En este caso tuvo que ver por una oferta de trabajo”, apuntó.

García López sí reiteró en la necesidad de nombrar una nueva cabeza en el Órgano Superior de Fiscalización, por lo cual adelantó que la comisión se reuniría la semana siguiente. “Es urgente, pues no puede haber un vacío de persona, aunque como ya lo hemos manifestado es que no hay ilegalidad en el tema de que exista una encargada de despacho”.

– ¿El asunto de las denuncias de acoso en qué quedó?

– Se iniciaron los procedimientos correspondientes aquí en la Contraloría del propio Congreso y como sabe existen protocolos. Uno es el tema de separación de las personas. A pesar de que no dispenso la actitud de quien en ese momento era el director, debemos esperar que se haga una investigación seria y no caer en una difamación.

El Congreso de Aguascalientes reanudará sesiones ordinarias hasta mediados de septiembre, por lo cual se ha especulado en torno a un periodo extraordinario que al momento no se ha hecho oficial.

Fotografía: El Sol del Centro