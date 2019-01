Sigue sin solución desabasto de gasolinas en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Persisten los problemas de desabasto de combustibles, donde siguen sin operar entre un 50 y 60% de las estaciones, aunque ya por lo menos están llegado pipas de manera más constante al estado.

El Presidente de los Gasolineros Unidos del Centro (Gasucen) Jesús López López, dijo que mientras no deje de llegar combustible diario a Aguascalientes esta situación puede irse suavizando paulatinamente, donde en cuanto llega una pipa al estado de inmediato se va enviando a las estaciones.

“Aquí lo importante es que el gobierno federal no deje de dar atención particularmente en nuestro estado, en nuestra región; entonces pues esperamos que a la brevedad se regularice ya al 100% el abasto”, manifestó el empresario gasolinero.

Aunque por el momento el combustible que llega es como una aspirina para el dolor de cabeza, pues no se ataca de fondo el problema de desabasto que se sigue presentando, se está buscando restablecer los niveles de combustible para satisfacer la demanda.

Continúa dándose la situación que ha prevalecido, donde algunos abren y otros cierran, reconociendo el esfuerzo de los empresarios del ramo por buscar atender al mayor número de clientes posibles bajo un orden para alcanzar a abastecer a más unidades.