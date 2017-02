Sigue recopilación de pruebas para presentar denuncias: MOS

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El panista, Martín Orozco Sandoval, gobernante del estado, valoró de sobremanera el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se dio a conocer diferentes irregularidades en el recurso utilizado durante el sexenio de Carlos Lozano, incluidos sobre costos en los precios para la construcción del nuevo Hospital Hidalgo, por más de 33.millones de pesos, además de varios engaños y maniobras para favorecer a la empresa de construcción Epcor.

El mandatario recordó que ya había adelantado que existían anomalías en prácticamente todas las dependencias, afirmando que “esa auditoría nos va a servir mucho para nuestros análisis y revisiones de una manera más profunda”. Además, reiteró que el camino sigue siendo el de recopilar las pruebas necesarias para presentar las denuncias correspondientes.

Asimismo, insistió en que lo que se ha venido denunciando desde su gestión es verdad y no habladurías como lo calificó Norma Esparza Herrera, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Todo eso lo voy a demostrar. No entraré en discusiones, va a llegar el momento”, ratificó.

Eso sí, negó que esté ejercicio de revisión pudiese durar todo el sexenio por la política no hacerlo con prisa, tal como lo declaró hace unos días Javier Luévano, secretario general de su gobierno. “No voy a poner fecha límite, pero tengan la seguridad que no se me va a pasar el periodo que marca el código penal”.

Por último, dejó claro que su postura no es la de cubrir a nadie. “Será caiga quien caiga y si hay alguien de esta administración, también”, concluyó.