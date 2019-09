Sigue la tortura en “novatadas“ en la normal de Cañada Honda en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Un padre de una de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra”, ubicada en la comunidad de Cañada Honda en el estado de Aguascalientes, denunció nuevas torturas que se presentan dentro del plantel educativo.

El padre de familia aseguró que por la magnitud de las agresiones físicas, se llegó a utilizar un desfibrilador en una de las alumnas. También dijo que su hija se vio afectada por caer de una escalera que tenía agua y manteca.

De esta acciones conocidas cómo ‘novatadas’ o pruebas de resistencia física y psicológica señaló como culpables a las alumnas de cuarto año del plantel.

“Una de las muchachas tuvo ahí un problema y yo escuché a alguna de las alumnas en un ratito que salieron que aplicaron un desfibrilador porque la muchacha se había puesto muy mal, lo que sí sabemos es que muchachas que han salido lastimadas severamente las llevan a médicos a escondidas sin avisarle a los padres para que las atiendan”, dijo el entrevistado que solicitó el anonimato.

Las agresiones físicas implican someter a las chicas a baños de agua helada, al grado de causarles hipotermia.

Además, utilizan excremento y desperdicios para manchar las maletas de las alumnas e incluso a ellas mismas, obligándolas a permanecer así. También las mantienen en constante actividad física durante la madrugada, haciendo abdominales o lagartijas.

“En días pasados a una muchacha la sometieron a agua fría en la madrugada y cayó en un estado de hipotermia y no la podían sacar, entonces los que somos padres de familia y las muchachitas de primer año estamos realmente sorprendidos y angustiados al maltrato que se les hace”, agregó.

“A una muchacha le echaron desperdicios de comida en la cabeza, tenía vinagre y le produjo quemaduras en la cara y en los ojos”, continuó el padre en la denuncia.

Con todo lo anterior, el quejoso reclamó la falta de aplicación de la norma de parte de las autoridades en el plantel para evitar este tipo de actitudes violentas.

“Las autoridades de Cañada no hacen nada, como si no pasara nada, las que gobiernan ahí son las de cuarto año, amenazan a las muchachas o si dicen algo o si ponen alguna denuncia ahí las van a tener todo el año y que no le tienen miedo a nadie”, sentenció.

Por su parte, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica expresó que mientras no exista una denuncia formal, las autoridades no pueden actuar en contra de las agresoras.

“Mientras no haya el valor civil de hacer una denuncia en relación a lo que realmente esté pasando, esta situaciones no pueden cambiar (sic) si no hay denuncias y si no hay nada que se pueda hacer en procedimiento, seguirá creciendo ese poder”.

Además, Perezchica aseguró que hasta ahora no se han recibido denuncias por parte de las autoridades del plantel de Cañada Honda, aun cuando señaló que sí existe vigilancia.

Pero, si las agresiones se dan dentro de los dormitorios o en la madrugada, la autoridad no puede acceder al plantel debido al respeto de la privacidad.

“Ahí si no podemos entrar, hay un reglamento en esas condiciones para que el personal por cuestiones de privacidad desde luego no pueda entrar, pero cerca de los dormitorios hay personal”.

Finalmente, el titular del IEA invitó a los padres de familia y a las estudiantes a denunciar todas las actitudes violentas que se den en el plantel de Cañada Honda.

+Imagen de archivo de una marcha de alumnas de la normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda en el centro de esta ciudad.