Sigue grave verificador de CMOV arrollado por Uber en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Salvador Macías, verificador de la Coordinación de Movilidad (CMOV), quien fuera arrollado por una unidad de Uber continúa en calidad de grave, internado en el Seguro Social.

El Director del Transporte Público Alberto López Regalado, dio a conocer que el mismo presenta una fractura fuerte detrás del oído que le ha estado sangrando, lo que no le permite la entrada plena de oxígeno, por lo que se está cuidando por parte de los médicos que lo atienden que no se llegue a las convulsiones.

Explicó que continúa presentando un edema cerebral fuerte, producto de las lesiones que sufrió tras ser impactado por la unidad, donde aún y con que está consciente no ven grandes mejorías en su estado de salud.

Por su parte, el chofer de la plataforma que lo arrolló al hacerle el alto para una verificación, continúa en calidad de detenido y sin derecho a fianza, mismo que está siendo acusado por el delito de lesiones dolosas calificadas, según informó el funcionario público.