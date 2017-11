Sigue empeorando la calidad del aire en Aguascalientes

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Una de las principales causas por las que ha descendido la calidad del aire en Aguascalientes es por qué aumenta la cantidad de vehículos automotores y las sustancias que generan las industrias, en los últimos años se incrementaron los puntos IMECA y la cantidad de partículas en el ambiente pasó de ser buena a moderada, así lo señaló Julio César Medina Delgado, encargado de la Secretaria Estatal del Medio Ambiente.

“Nos hemos mantenido en una calidad del aire moderada, no es la deseable, lo deseable es estar por debajo de los 50 puntos IMECAS, que es la calidad del aire buena pero estamos haciendo el trabajo para que los ciudadanos estemos conscientes de una manera de mejorar la calidad del aire es verificando nuestros vehículos”.

Por otra parte comentó que durante la administración estatal pasada se tuvieron anomalías al momento de la medición del aire, es por eso que no se presentaron los verdaderos resultados de las condiciones atmosféricas.

“Lo estamos haciendo conforme lo marca la normatividad y encontramos que incluso desde el 2014, 2015, algunos días encontramos ya calidad del aire moderada, y en algunos momentos hasta mala calidad del aire y esto debido a que no se estaban haciendo las mediciones conforme a la norma y se estaban utilizando promedios, cuando tú usas promedios en cualquier tipo de medición lo que tú haces es achatar los picos y pones todo prácticamente al parejo”.

Por ese caso es importante saber que la mayor parte de las industrias instaladas en Aguascalientes, cuentan con las licencias ambientales correspondientes y las que no, incluyendo centros de verificación, han sido sancionadas por no contar con dicha documentación.

“Hasta el momento se han encontrado algunas actividades comerciales pequeñas, ustedes han podido dar cuenta de que por ejemplo algunas ladrilleras que han sido ubicadas quemando combustibles inapropiados y han sido clausuradas este tipo de actividades, unos centros de verificación que contribuyen al tema de contaminación ambiental por no hacer las mediciones de manera apropiada, hasta el momento llevamos dos que la PROESPA ha clausurado”.