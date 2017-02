Sicario encontrado ejecutado en Jesús María fue asistente de diputado del PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El sujeto que fue ejecutado y tirado encobijado la mañana de este lunes en un camino de terracería que lleva de la comunidad de Tapias Viejas a Malpaso en el municipio de Jesús María, ya fue identificado.

Se trató de Víctor Hugo Ledesma Vázquez de 41 años de edad y que estuviera recluido en el CERESO de esta capital acusado de homicidio en tentativa y preso el 8 de febrero del 2015 y que apenas en agosto pasado salió en libertad quien antes de ello trabajó en el Congreso del Estado y era personal del entonces diputado del PRI, Francisco Ovalle García en la 62 Legislatura local.

Como se recordará Víctor Ledesma Vázquez alias El Chilango intentó asesinar en un bar de la colonia las Flores el 5 de febrero del 2015 a una persona a quien le dio un balazo en el estomago y cuando le iba a dar el tiro de gracia la pistola se le encasquilló y no pudo consumar el crimen.

En ese entonces se dio a la fuga y fue capturado por agentes ministeriales 3 días después junto con otras dos personas que estaban armadas cerca del lugar del intento de homicidio en la Colonia Vivienda Popular.

En aquel entonces se entrevistó con Francisco Ovalle García con quien trabajó en su campaña rumbo a la diputación en el Distrito 18 local bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional y al ganar la contienda lo premió con un puesto que posterior a sus inasistencias le quitaron.

En febrero del 2015 se entrevistó al entonces legislador y eso fue lo que dijo.

…..Entrevistado al respecto, el legislador tricolor se limitó a señalar que “Yo no tengo nada que ver con él (Víctor Hugo Ledesma Vázquez), durante la campaña (de abril a julio del 2013) me anduvo ayudando para hacer algunos mandados, luego ya cuando empezó la Legislatura (noviembre del 2013) vino a pedirme trabajo y le dije que no había pero meses después se ocupó una persona para intendencia y como él era bueno para la fontanería y la electricidad, pero él nunca fue del equipo de mis asistentes que quede claro”, dijo Ovalle García.

Asimismo añadió “No tengo nada que ver con él, solo le ayudé para que entrara a trabajar, en enero se fue de aquí y dije ´pues ni modo´supe que tenía un problema con su ex mujer y que se había ido a Nayarit, porque allá vivía su pareja y después supe que tuvo un problema (el intento de homicidio) pero no se nada más, porque en realidad nunca supe de sus antecedentes ni nada, fue como ayudar a cualquier persona de todas las que vienen a pedir apoyo para un trabajo”, concluyó.

En junio del 2013 fueron encontradas tarjetas de presentación a nombre de Francisco Ovalle García en la llamada “narco casa” ubicada en el número 7 de unos departamentos ubicados en la calle Ezequiel A. Chávez domicilio que fue señalado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE) como la sede de una empresa dedicada a “lavar” dinero operaciones encabezadas por Rubén Jiménez Enriquez alias “El R”, presunto líder de la Familia Michoacana en Aguascalientes.

De acuerdo con el fiscal estatal, Felipe Muñoz Vázquez deslindó al entonces candidato a diputado por el Distrito 18, ahora diputado local y al entonces candidato a alcalde en Jesús María, por Movimiento Ciudadano, Salvador Ortiz de quien también se encontró propaganda y asegúró que tenía indicios que se financiaba con dinero del narco al Partido Acción Nacional.

Rubén Jiménez Enriquez fue detenido el pasado 5 de septiembre del 2013.

Hasta hoy en día en palabras del propio titular de la PGJE la investigación sigue abierta.