Si tenías el Samsung Galaxy S4 podrías recibir dinero

Redacción

Estados Unidos.- La empresa Samsung resolvió una demanda legal que mantuvo por un periodo de cinco años, relativa al modelo Galaxy S4, por un monto de 13.4 millones de pesos, de los que aquellas personas que hayan tenido en sus manos algunos de los dispositivos de este modelo, podrían recibir una porción de ese monto.

De acuerdo a The Register, la demanda fue presentada por primera vez en noviembre de 2014 por Daniel Norcia, luego de que se descubriera que Samsung estaba inflando artificialmente los números de los puntajes de referencia o benchmarks.

La queja alega que la compañía introdujo código que presentaba que la velocidad del procesador Qualcomm Snapdragon 600 era de 532MHz, en lugar de los 480MHz a los que normalmente funciona este procesador.

En ese momento, la compañía argumentó que según la ley de California, no estaba “legalmente obligada” a revelar que el teléfono estaba configurado para inflar puntajes; en cambio, señaló que lo único que se debe divulgar al público son los problemas de seguridad y las violaciones de datos. El caso llegó hasta la Corte Suprema y ​​estaba programado para ser llevado a juicio, antes de que Samsung finalmente llegara a un acuerdo por $13.4 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, Samsung acordó no inflar el software que aumenta artificialmente los puntajes de referencia, pero curiosamente, solo accedió a hacerlo hasta 2024. No solo eso, sino que la compañía no está obligada a admitir ningún delito.

La gran tajada del pastel ($7,500 de esos $13.4 millones de dólares) irán a Daniel Norcia, mientras que $10.6 millones de dólares serán en forma de medidas cautelares. Los otros $2.8 millones van directamente al fondo de liquidación, lo que significa que si fuiste dueño de un Galaxy S4, tienes derecho a recibir algo de dinero. Considerando que alrededor de 10 millones de personas compraron el Samsung Galaxy S4 en EEUU, estaríamos hablando de $10 dólares.

Con información de Digital Trends