“Si se escapa Arturo Solano, lo encontramos”: JFO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras de qué de nueva cuenta Arturo Solano López, ex titular del Órgano Superior de Fiscalización no se presentara a la audiencia programada para este día en la Sala de Juicios Orales número 2 en Ciudad justicia ordenada por la juez María de Lourdes Cervantes, el Fiscal General del Estado Jesús Figueroa Ortega advirtió que no hay temor a que se les escape.

-¿No temen que se les escape?

-No, y si se escapa lo encontramos, van a ver qué si.

El fiscal estatal presumió que encontraron en su momento a un personaje (Raúl Cuadra) que estuvo mucho tiempo perdido, donde en su momento mucha gente que estuvo al frente de su área no lo localizó y esta gestión si lo encontró, por lo que dejó en claro que si Solano se escapa, “lo encontramos, porque lo encontramos”.

Adelantó que solicitarán la orden de aprehensión tras esta nueva inasistencia, trascendiendo que se envió a un agente ministerial para que fuera a su casa y negocio a fin de presentarlo ante la juez sin obtener respuesta, al argumentarles que no se encontraba.

La fiscalía como parte acusadora está en su su derecho de solicitar la orden de aprehensión, aunque reconoce que la decisión está en manos de la juez.

Solano está acusado por peculado y uso indebido del ejercicio público por 16 millones de pesos en perjuicio de la Hacienda Pública, denuncia que en su momento presentara cuando era diputado el panista Jaime González Díaz de León.