Si salgo de Necaxa no será por bajo rendimiento: Beckeles

Diez

El inicio del Torneo Clausura 2019 no ha resultado prometedor para el defensor hondureño que milita en el Necaxa de México,

Brayan Beckeles. En lo que va del año apenas suma cuatro encuentros disputados: tres de Copa de MX y uno del torneo liguero.

Su reciente participación fue en la derrota 3-2 ante Tigres ingresando desde el banquillo, encuentro que le valió para alcanzar 101 partidos en el fútbol azteca con la camiseta de los rayados.

“Estoy contento y satisfecho porque he marcado una historia que significa mucho para mí. Esperamos que sumar muchos

más encuentros. Todo en la vida cuesta, no es una cosa fácil, pero lo bonito es cuando vas en busca de tus sueños. Yo como

el resto de los jugadores soy ambicioso, siempre quiero jugar y sumar minutos”, comentó el futbolista en una plática con DIEZ desde México.

Beckeles no solo hizo historia en su cuenta personal, sino que también se unió a la selectiva lista de grandes ídolos como Juan

Flores Maradiaga (114) y Carlos Pavón (138) que superaron los cien partidos. Los únicos catrachos hasta el momento.

Ante ello el ceibeño relata que desde que llegó en el 2016 se le haría difícil elegir un solo partido especial, sin embargo, detalla

que “no todos han sido duros, pero tengo partidos lindos en mi cabeza que los he disfrutado” como “el ascenso a Primera División. Nunca había jugado en segunda. Otra con la cual me quedo es con las finales de la Copa MX, en donde me tocó perder y ganar una. Es parte del aprendizaje, tu aprendes cuando ganas y cuando pierdes”.

Pero hoy sabe bien que su realidad es otra, aunque eso no le denota frustración más allá de su ambición de estar en el campo traduciendo su actualidad en las últimas semanas como “circunstancias del fútbol” ante las decisiones del nuevo entrenador Guillermo Vázquez. “Yo sigo trabajando que es lo que me hará estar en el primer equipo. No es de desesperación, sino de más trabajo. Cuando pasan cosas así te hace más fuerte y lo único que te puede sacar adelante es el trabajo, trabajo y trabajo”, siguió relatando.

Si bien es cierto ante la ausencia del lateral en el once inicial, varios aficionados comenzaron a preguntarse el porqué pidiendo

su regreso, mientras otros hacían eco de su posible marcha. Ante ello el propio Beckeles guardó espacio para aclarar su estatus.

“El equipo venía jugando bien, los resultados se estaban consiguiendo, por lo tanto lo más importante es el equipo. Es

bonito que los hinchas me soliciten porque entiendo que valoran mi esfuerzo. El día que salga del equipo no será por bajo rendimiento, sino por decisiones. En lo demás quede seguir trabajando hasta que me toque”.

Pese a ello uno de los temas que el defensor mundialista ve por el espejo y que no quiere descuidar es el llamado a la Selección Nacional de Honduras, ahora con nuevo entrenador.

“Si no estoy compitiendo acá las decisiones serán de él, para estar en el extranjero uno tiene que competir y si muchas veces no juegas, en ocasiones no es por incapacidad, sino por otras cosas. Ahorita estoy contento acá, tenemos un objetivo, a veces te toca jugar y cuando no es así toca incentivar a tus compañeros. Necaxa me ha regalado muchas cosas

Y concluye: “Confío mucho en el proceso de Fabián Coito, como hondureño quiero lo mejor para la Bicolor. Es una

persona que ha trabajado bien en los últimos años en Uruguay y ha tenido buenos procesos, es alguien que sabe trabajar con seleccionados. El apoyo nuestro será muy importante”.

Datos: Actualmente el Necaxa marcha en la quinta posición de la tabla con 11 unidades tras tres victorias, dos empates y una

derrota. Sin embargo, su defensa está entre las siete más goleadas del torneo.

+Imagen: Televisa Deportes