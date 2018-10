Si no le sale a ATUSA que se cambie de giro: UAA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, expresó que si para ATUSA ya no hay un negocio rentable en Aguascalientes, deberían cambiar de curso.

En entrevista colectiva, Avelar González señaló que le extrañaban las declaraciones que habían dado los líderes de la Asociación de Transporte Urbano y Suburbano de Aguascalientes (ATUSA) en cuanto a que se encontraban sumergidos en una crisis financiera que les impedía cubrir de manera satisfactoria las demandas del servicio de transporte.

“Sí extraña mucho la postura. Yo ayer declaré que nunca debe de olvidarse de que es un servicio a la sociedad, por eso se trata de una concesión”.

“(El apoyo a los estudiantes) se ha dado siempre y debe seguirse dando. Me extraña que digan que no sale el negocio. Si no sale, que cambien de rumbo, que dejen el espacio”, expresó.

Al concluir la cabeza de la máxima casa de estudios en la entidad, señaló que la universidad está abierta al diálogo y a la reflexión con los líderes de ATUSA, así como con las autoridades gubernamentales correspondientes para solucionar esta problemática que podría afectar a miles de usuarios del Estado.