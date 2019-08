Si no está aquí ‘Paco Chavez’, vamos y lo buscamos: Fiscalía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado Jesús Figueroa Ortega, adelantó que será cuestión de algunas semanas en que pudiera estar judicializándose la carpeta de investigación en la que se relaciona al ex titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel con el despacho de abogados de Juan Collado a quien se le pagó una suma millonaria de recursos por una contratación de servicios que nunca se prestaron.

-¿Tienen ubicado a ‘Paco Chávez’, saben si está aquí o en otro lado?

-Debe de estar aquí y si no lo buscamos y lo encontramos, ya saben que no nos ha ido tan mal en eso de localizar, pero en caso de que no esté aquí lo encontramos.

Figueroa Ortega, confirmó que además del despacho de Collado existe un segundo despacho que en iguales circunstancias se le otorgaron pagos millonarios sin justificación de por medio a los servicios que brindaron, aunque mediáticamente el que más ha llamado la atención es el de este personaje preso por lavado de dinero y posibles vínculos con la delincuencia organizada.

En el caso de Francisco Chávez, el fiscal refirió que sus abogados han interpuesto una serie de amparos, sin embargo confirmó la relación del mismo con este caso de Juan Collado en concreto, y en algunas otras indagatorias que permitirían señalar que si habría alguna responsabilidad de su parte.

De igual manera, adelantó que en puerta también de judicializarse esta una carpeta de investigación que se sigue en el Instituto del Agua (Inagua), también del sexenio de Carlos Lozano de la Toree, misma que alcanzaría a algún alto ex funcionario, omitiendo su nombre por estar en el cierre de las indagatorias que se abrieron por peculado y ejercicio indebido del servicio público.