Si no cumplen concesionarios no habrá aumento al transporte público: GL

Francisco Espinosa

Jesús María, Ags.- Guadalupe de Lira Beltrán, diputada local, indicó que no debe haber un nuevo aumento en la tarifa del transporte público, hasta que los concesionarios no terminen de cumplir con el compromiso que pactaron con la administración anterior, para mejorar las condiciones de las unidades utilizadas para este propósito. “Algo que, hasta el momento, no ha sucedido del todo”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado, indicó que a sus manos no ha llegado una solicitud específica, por parte de los concesionarios, solicitando un aumento, aunque no descartó que en la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) ya tengan una petición precisa.

Dejó claro que habrá que esperar el trabajo que dicha dependencia está trabajando arduamente en el estudio prometido desde hace algún tiempo, para la ley de movilidad que s necesita en la entidad. “Por lo pronto, a los concesionarios ya se les ha presentado diferentes opciones financieras para lograr la ansiada conversión en el servicio y la modernidad esperada”, aseveró.

Asimismo, comentó que ni el gobernador, Martín Orozco Sandoval, ha presentado la iniciativa en este sentido, “aunque nos dijo que lo haría a finales de agosto, por lo que debemos esperar”, subrayó. Por último, bajo estas condiciones, dejó claro que a finales de 2017, “tendrían que empezar a notarse ciertas mejoras; a partir de entonces, podríamos hablar de un aumento en el precio del servicio”.