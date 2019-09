“Si Morena no puede, pidan ayuda”: Memo Alaniz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Coordinador de la bancada mixta del PAN-PRD, Juan Guillermo Alaniz de León, exigió al Gobierno Federal actuar con congruencia y fortalecer la educación y la salud, no a deteriorar ambos sectores como hasta ahora lo ha hecho.

Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, Alaniz de León expresó a sus homólogos de la bancada de MORENA, “¡Tápenme la boca! Hagan el esfuerzo, si no saben, pregunten. Si no tienen la experiencia, les ayudamos, pero háganlo. No sometan a un país a la miseria, que para allá vamos”.

Guillermo Alaniz enfatizó que mientras el país tiene un crecimiento económico del 0.1%, los Estados gobernados por Acción Nacional tienen en promedio un crecimiento mayor al 3.5%, incluyendo Aguascalientes.

El diputado también aprovechó el uso de la voz para lamentar la aprobación de la Ley General de Educación y de las tres Leyes Secundarias de la Reforma Educativa que considera “sirven únicamente a los intereses del titular del Ejecutivo Federal, su pandilla, aliados y a los fines de su compromiso electoral”.

Consideró que la nueva Ley es totalmente contraria y violatoria del principio del interés superior de la niñez a una educación de excelencia.

Mientras que en el tema de salud, dijo, el Ejecutivo Federal presume un ahorro a costa de los enfermos de cáncer y sus familias, quienes al no tener el medicamento adecuado, han vivido una pesadilla durante las últimas semanas.

Para finalizar su intervención, el coordinador de la bancada PAN-PRD, reconoció que las acciones emprendidas por el Gobierno Federal y su titular, están a la altura de la transformación de cuarta y a la medida de los intereses de los grupos que son incondicionales al titular del Ejecutivo.