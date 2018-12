Si me eligen de candidato para reelección no solicitaré licencia: Chulo

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Francisco Javier Rivera Luevano, alcalde del municipio de Rincón de Romos, expresó que en el caso de que se le dé la oportunidad de contender por la reelección en el 2019, no dejará el cargo como presidente municipal.

En entrevista colectiva, el edil señaló que ha tenido muy presente el tema de la reelección y que no niega que se pueda buscar el voto de la gente para regresar a la alcaldía.

“Hemos tenido siempre el tema muy presente, la verdad es que hemos insistido en algunos programas o proyectos de alta investidura (…) por el periodo corto que se avecina pensamos en una posibilidad de la reelección, no lo hemos negado”, dijo.

Además, Rivera Luevano aseguró que está a favor de la opción que le permite continuar ejerciendo sus labores como presidente municipal y a la vez trabajar durante la campaña política, cuidando a la vez que el tema de los recursos públicos del municipio no se mezcle con temas electorales.

“No hay necesidad de separarse, creo que si lo que se busca es dar una continuidad, la separación marcaría el hecho de que lo único que se quiere lograr es llegar a ser nuevamente presidente y no trabajar para ello. No hemos descansado un solo día y no lo haremos”, puntualizó.