“Si identificaron a Solano es porque hay pruebas”: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que se revise el caso del ex contralor Arturo Solano y se proceda en caso de existir evidencia suficiente, estableció el diputado panista Alejandro Serrano Almanza.

“Las investigaciones que se realizan pertinentes al caso Solano, yo creo que justamente tiene que mostrarse las evidencias o por qué se le imputa cierta situación, de tal manera que sea resarcitorio en torno a una presunta responsabilidad”, declaró.

El también presidente del comité de Administración del Congreso del Estado descartó que esta detención sea un acto de revanchismo político y mencionó la existencia de los posibles elementos necesarios para proceder.

“Las instancias estarán revisando cada uno de los casos, pero si aquí se tiene a Solano identificado es porque se tiene las pruebas suficientes. Yo no le veo un tema político”, reiteró Serrano.

Arturo Solano se desempeñó como auditor estatal en el pasado sexenio priista de Carlos Lozano, pero dejó el cargo a finales de 2016, en medio de acusaciones de supuesto peculado y mal ejercicio de los recursos públicos.

Luego de haber sido declarado prófugo, el ex auditor fue detenido en días recientes.