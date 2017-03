Si hay funcionarios cachirules en Gob-Ags como en MuniAgs se informará

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno del estado, Javier Luévano Núñez, se pronunció acerca de los empleados de primer nivel de municipio que fueron retratados por no tener una cédula profesional que amerite el puesto que ocupan.

Dejó claro que esa labor de revisión en gobierno estatal, ya se hizo desde hace mucho tiempo, “encargando a todas las dependencias ese trabajo”. Aclaró que es menester de la oficialía mayor informar si hay casos parecidos a los que existen en la administración de Teresa Jiménez Esquivel.

Además, en el marco de la tercer feria de empleo en Aguascalientes (esta vez exclusiva para mujeres), el funcionario precisó que la lucha para establecer de una vez por todas una equidad de género, “continúa, a pesar de que ha habido muchos avances significativos, pero sigue sin ser suficiente; debemos continuar fortaleciendo ese trabajo, sobre todo por órdenes del gobernador Martín Orozco Sandoval”, comentó.

Valoró que la subsecretaría del trabajo realice este tipo de eventos, “que son parte de un plan integral en todo el gobierno para ir afianzando esa equidad”.

Comentó que se debe reconocer a las mujeres con todos sus derechos. “Todavía hay sucesos en los que se ven maltratadas por violencia o incluso con bajos salarios respecto a los hombres; es algo que nos demanda la sociedad”, finalizó.

En el tema de los funcionarios que no cuentan con estudios, es precisamente el propio secretario general, Javier Luévano quien no tiene carrera profesional, sin embargo la ley se modificó hace poco para que esta situación no le impida realizar su trabajo, que a decir verdad sí se nota medio verde.