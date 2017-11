Si eres profesionista y buscas empleo en Ags, checa aquí decenas de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 559 vacantes, de las cuales 54 son para profesionistas.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, OFICIAL ELECTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 2 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS DE CONCRETO PRE MEZCLADO de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR MAYESJA S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PRODUCCIÓN de la empresa VITALIZADORA RECSA SA DE CV

* 1 Licenciatura, GESTOR DE COBRANZA DOMICILIARIA de la empresa MUEBLES AMÉRICA

* 1 Licenciatura, GESTOR DE COBRANZA de la empresa MUEBLES AMÉRICA

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Licenciatura, MEDICO GENERAL de la empresa PERSONAL FARMACEUTICO DE CHIAPAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE MATRICERIA de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 2 Licenciatura, INGENIERO AGRONOMO de la empresa AGROPECUARIA PUEBLO BONITO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE ALMACÉN de la empresa GRUPO PEÑAFIEL

* 1 Licenciatura, INGENIERO BIOQUIMICO O LICENCIADO EN ANÁLISIS QUÍMICO BIOLÓGICOS de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, PROMOTOR DE VENTAS DE EXHIBIDORES EN PUNTO DE VENTA de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICION DE NORTEAMERICA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DYMAP

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PROYECTOS de la empresa SERVICIOS DE CALIDAD Y ADMINISTRATIVOS SC

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, VENDEDORA INDUSTRIAL de la empresa INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA DEL BAJIO SC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa RDS ESTRUCTURAS

* 1 Licenciatura, LIDER PRODUCTO ALIMENTICIO de la empresa VILTEC SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA de la empresa JULIO CESAR PADILLA PADILLA

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa ASAHI SHO KO SHA MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa JULIO CESAR PADILLA PADILLA

* 3 Licenciatura, INGENIERO DE CALIDAD de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, TÉCNICO EN ISTALACION DE EQUIPOS DE MAQUINADO de la empresa LIMESP S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN SIN EXPERIENCIA PREFERENTEMENTE EGRESADO DEL ITA de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa MONICA MARIA RIVERA RODRIGUEZ

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR ANALISTA DE SISTEMAS de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO de la empresa BRIAN GARCIA NAVARRO

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR MERCADOTECNIA WEB de la empresa METALAER SA DE CV

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCION de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR DE REDONDOS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, JEFE DE PROYECTOS de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL ONE SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTROL DE PRODUCCIÓN de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE CONTADOR de la empresa HENESA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PRODUCCION de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, ASESOR DE CREDITO de la empresa JORGE HUMBERTO ORNELAS PACHECO

* 1 Licenciatura, ASESOR DE CREDITO de la empresa JORGE HUMBERTO ORNELAS PACHECO

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa TEMPLAGLASS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE GARANTÍAS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), SURTIDOR Y CHECADOR DE PEDIDOS de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ENFERMERA INDUSTRIAL de la empresa AIDA SANCHEZ OLIVARES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE BODEGA de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), RECEPCIONISTA de la empresa JUAN GERARDO GUTIERREZ PADILLA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR EN SISTEMAS de la empresa GUTENGRAF SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), VENDEDOR DE AUTOSERVICIOS de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO ELECTROMECANIO de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TORNERO CNC de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ENTREGA DE MERCANCIA de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CHOFER de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), EJECUTIVO DE VENTAS COORPORATIVAS de la empresa SERVICIOS DE CAPITAL HUMANO CGM DE MEXICO CENTRO S DE RL DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ENFERMERA INDUSTRIAL de la empresa AIDA SANCHEZ OLIVARES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), MONITOR GPS de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO MECANICO DIESEL de la empresa INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA DEL BAJIO SC

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TORNERO de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE REDES de la empresa TECNOCOMM

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR ELÉCTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), MECÁNICO GASOLINA DIÉSEL de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 T. superior universitario, OFICIAL ELECTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, MECÁNICO DIESEL de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO AMBIENTAL DE MUESTREO INDUSTRIAL de la empresa GRUPO DE ASESORÍA EN HIGIENE Y ECOLOGÍA S DE R L DE C V

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa AUTOS CAMPESTRE

* 2 T. superior universitario, AUDITOR DE CALIDAD de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa IMPRESORES UNIDOS DEL CENTRO

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DE SERVICIOS de la empresa MANPOWER INDUSTRIAL