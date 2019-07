Sí el PRI no mejora. Creamos nuestro propio partido: Antorcha Campesina

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El dirigente estatal de la Antorcha Campesina, Pedro Pérez Gómez, señaló que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se supera como grupo político, se verán en la necesidad de eliminar lazos con ellos y crear un partido propio como representación.

En entrevista con El Clarinete, Pérez Gómez aseguró que el PRI se encuentra en un momento complicado, donde algunos priistas “no saben qué hacer, andan perdidos y siguen actuando como si tuvieran el poder”.

Por ende, el líder antorchista hizo una invitación al Revolucionario Institucional a que mejoren en el desempeño del partido, y si no, el movimiento se verá en la necesidad de crear un partido propio.

“Nosotros si los invitamos a que luchen, a que apoyen, ¿por qué se ha perdido el Poder? Pues porque no se apoya a la gente, porque se ha perdido el piso, porque ya no se escucha, porque ya no se actúa, ya nada más están en las oficinas”.

“Hacemos el llamado al partido a que corrija, si no corrige, nosotros pues lucharemos por la creación de nuestro propio partido, no es una cosa fácil ni es ahorita ni mañana, tiene sus tiempos y tiene sus requisitos por eso no me voy mucho por ahí pero pues sí tenemos que comenzar a echar las bases”, mencionó el dirigente.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si considerarían apoyarse en otro partido como Morena, Pérez Gómez dijo:

“Morena no resuelve”.