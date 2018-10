Si César Duarte es extraditado, su proceso será en libertad: Segob

Milenio

Ciudad de México.-Si el ex gobernador de Chihuahua,César Duarte, es extraditado a México podría llevar su proceso en libertad porque los delitos que se le imputan no son graves, según la propia ley, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, en su comparecencia en el Senado por la glosa del sexto informe de Enrique Peña Nieto.

“¿Qué le corresponde al departamento de Estado norteamericano? procesarlo. Allí está y creo que debemos hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo la sociedad de Chihuahua, dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso particular”.

Al responder los cuestionamientos de legisladores, que le reclamaron que el gobierno no haya encarcelado al ex gobernador de Chihuahua, Navarrete dijo que de las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes son del fuero común y se entregaron en 2017 por el gobierno de Chihuahua.

Precisó que se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición.

“Los delitos por los que se ha acusado al gobernador César Duarte son delitos que por la propia ley son delitos no graves, es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad”.

De acuerdo al titular de Gobernación, la tramitación a que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al departamento de Estado norteamericano, pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es:

“Y sobre esa calificación se hace y se sigue el procedimiento. No es una detención inmediata con fin de extradición, porque el propio delito por el cual se acusa en la instancia, en el estado de origen es un delito no grave”.

