Si buscas empleo en Aguascalientes checa estas ofertas

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene para este día 748 vacantes, de las cuales 62 son para profesionistas.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, GESTOR DE VENTAS de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 4 Licenciatura, DESARROLLADOR FULLSTACK JAVASCRIPT de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, DESARROLLADOR ANDROID de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SISTEMAS de la empresa METALAER SA DE CV

* 2 Licenciatura, INGENIERO EN DESARROLLO DE PRUEBAS de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PLAZA de la empresa TOTALCREDIT

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL ONE SAN MARCOS

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE ELECTRICISTAS de la empresa RAMÓN MARTINEZ SALVADOR

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE LOGISTICA de la empresa GONZALEZ TRUCKING SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, MODELADOR GEOESTADISTICO de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Licenciatura, QUÍMICO FARMACOBIOLÓGICO de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE COMERCIO ELECTRÓNICO E COMMERCE de la empresa DISTRIBUIDORA TEXTIL DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, GESTOR COMERCIAL de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR . NET de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa TDA TELECOMUNICACIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROYECTISTA DISEÑADOR de la empresa ACERINOX

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa CARNES SUPREMAS MUÑOZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO ELECTROMECÁNICO de la empresa CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE POST VENTA de la empresa UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR TÉCNICO de la empresa NUPLEN PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES de la empresa SERVICIO EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ALONSO Y ORTEGA SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS GG S. DE R. L. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, COTIZACIONES de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTRALOR ADMINISTRATIVO de la empresa COYCEA VIÑEDOS SAN MARCOS A.C

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa PROTENOVO

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa VINCITORE

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL DE INVENTARIO de la empresa VINCITORE

* 1 Licenciatura, ATENCIÓN TELEFÓNICA A CLIENTE de la empresa VINCITORI

* 2 Licenciatura, Ingeniero en Mecatronica de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA de la empresa HABITANIA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS de la empresa LUIS DANIEL MORONES LOPEZ

* 1 Licenciatura, ABOGADO de la empresa DESPACHO MARTINEZ LANDEROS Y ASOCIADOS

* 1 Licenciatura, GERENTE JUNIOR de la empresa WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. MADERO AGS

* 2 Licenciatura, EDUCADOR PENITENCIARIO DE INADAPTADOS E INFRACTORES de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa HENESA S DE R.L. DE C.V

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO TITULAR de la empresa MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL FIRMA SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN VENTAS DE PROYECTOS INDUSTRIALES de la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ABOGADO de la empresa DESPACHO GUZMÁN DE LARA Y ASOCIADOS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE FACTURACIÓN ROLAR TURNO de la empresa CONCENTRADORA DE SERVICIOS Y CARTONES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa GASOLINERA RED SIGLO XXI

* 1 Licenciatura, JEFE DE ZONA AVICOLA de la empresa OPERADORA DE SERVICIOS AG S DE R L DE C V

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE SUPERVISOR DE OBRA de la empresa D CONCREFOCC SA DE CV

* 1 Licenciatura, SOPORTE Y VENTAS TÉCNICAS de la empresa BIOSA MOTION TECHNOLOGIES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), LABORATORISTA CLINICO de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), OPERADOR DE MANTENIMIENTO de la empresa PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS GG S. DE R. L. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 5 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 Profesional técnico (CONALEP), SECRETARIA RECEPCIONISTA de la empresa GERSER CONTADORES PUBLICOS SC

* 1 Profesional técnico (CONALEP), GERENTE DE SUCURSAL de la empresa LLANTERA AGUASCALIENTES SA DE CV

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO ELECTROMECANICO de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO ELECTRICISTA de la empresa SABRO POLLO

* 5 Profesional técnico (CONALEP), OFICIAL ELECTRICISTA de la empresa RAMÓN MARTINEZ SALVADOR

* 100 Profesional técnico (CONALEP), OPERARIA DE PRODUCCIÓN de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 5 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, LIDER DE PRODUCCION de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GRUPO CTT SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ANALISTA DE CALIDAD de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, LIDER DE MANTENIMIENTO DE PLANTA de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV