Si buscas empleo en Aguascalientes checa aquí cientos de oportunidades

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene mil 192 vacantes.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa VIANNEY TEXTIL HOGAR

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL ONE SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, CAPTURISTA de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS GG S. DE R. L. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR MECÁNICO de la empresa AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL PARA SOLUCIONES INDUSTRIALES

* 1 Licenciatura, JEFE DE MECANICOS de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR de la empresa GSI SEGURIDAD PRIVADA

* 1 Licenciatura, MÉDICO PENITENCIARIO de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa VIANNEY TEXTIL HOGAR

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO de la empresa AMELIA SALAZAR MUÑOZ

* 1 Licenciatura, JEFE DE LOGÍSTICA de la empresa SIA

* 1 Licenciatura, AYUDANTE GENERAL PARA PIZZERIA de la empresa LITTLE CAESAR S PIZZA

* 1 Licenciatura, OFICIAL ELECTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, GESTOR COMERCIAL de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, ANALISTA ADMINISTRATIVO PENITENCIARIO de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE CALIDAD de la empresa SERGIO LUIS MARTINEZ VALERIANO

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PLANTA de la empresa VIANNEY TEXTIL HOGAR

* 1 Licenciatura, Auxiliar Contable de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 3 Licenciatura, STAFF DE SEGUIMIENTO LOGISTICO de la empresa CENTRO LOGÍSTICO DE CONSOLIDACION CLC S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CONTABILIDAD de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE STAFF DE CALIDAD de la empresa SERVICIOS DE CALIDAD Y ADMINISTRATIVOS SC

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PRODUCCION de la empresa KITAGAWA MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE MANTENIMIENTO de la empresa KITAGAWA MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCION de la empresa KITAGAWA MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE PROYECTOS de la empresa GRUAS MOVER SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO DISEÑADOR de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE NÓMINAS de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTABILIDAD de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SOPORTE Y VENTAS TÉCNICAS de la empresa BIOSA MOTION TECHNOLOGIES SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE TELEMARKETING de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, EJECUTIVA DE VENTAS DE PERFUMES Y BOLSAS PARA DAMA de la empresa VLADIMIR ISRAEL SANDOVAL BERNAL

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE MANUFACTURA de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, LIIDER DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa HENESA S DE R.L. DE C.V

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CONTABILIAD de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR RECIEN EGRESADO de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCION de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ESPECIALISTA EN CALIDAD DE ALIMENTOS de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR TITULAR de la empresa SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUDITOR COMERCIAL de la empresa VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NÓMINAS de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 4 Licenciatura, DESARROLLADOR FULLSTACK JAVASCRIPT de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE VENTAS SUPERVISOR de la empresa GERARDO MARTINEZ CRUZ

* 1 Licenciatura, INGENIERO SERVICIO AL CLIENTE de la empresa GERARDO MARTINEZ CRUZ

* 1 Licenciatura, STAFF DE CONTROL DE CALIDAD de la empresa GERARDO MARTINEZ CRUZ

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DE MANTENIMIENTO de la empresa GERARDO MARTINEZ CRUZ

* 1 Licenciatura, MESTRO DE EDUCACIÓN FISICA PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA de la empresa INSTITUTO SIERRA FRIA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS de la empresa LUIS DANIEL MORONES LOPEZ

* 1 Licenciatura, DOCENTE Y PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN de la empresa PROFETECA

* 1 Licenciatura, QUÍMICO CLÍNICO de la empresa MANUEL QUEZADA HERNANDEZ

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE MARCA de la empresa VIANNEY TEXTIL HOGAR

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR . NET de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ARQUITECTO de la empresa GAS NATURAL FENOSA

* 2 Licenciatura, DESARROLLADOR ANDROID de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, INGENIERO EN DESARROLLO DE PRUEBAS de la empresa ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO de la empresa GRUPO PIXELED SA DE CV

* 1 Licenciatura, DOCENTE CONTABILIDAD de la empresa TECNOLÓGICO PROFESIONAL EN HOTEL ERÍA Y RESTAURANTES HUGO ALBERTO MEDRANO PARADA

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa QMC GLOBAL ADMINISTRATIVE SOLUTIONS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS de la empresa JOHN DEERE

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS de la empresa QMC GLOBLAR ADMINISTRATIVE SOLUTIONS S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, VENDEDOR DE SEGUROS de la empresa GRUPO MC ASESORES FINANCIEROS

* 2 Licenciatura, VENDEDOR DE SEGUROS de la empresa GRUPO MC ASESORES FINANCIEROS

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA de la empresa ALEJANDRO GARCIA VELEZ

* 1 Licenciatura, STAFF DE SEGURIDAD Y SALUD de la empresa PARKER CORPORATION MEXICANA

* 1 Licenciatura, PROYECTOS de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO DIBUJANTE de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, METROLOGO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, MODELADOR GEOESTADISTICO de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE COMERCIO ELECTRÓNICO E COMMERCE de la empresa DISTRIBUIDORA TEXTIL DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa PARABRISAS SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECANICO de la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN VENTAS INDUSTRIALES de la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa FEDERICO

* 1 Licenciatura, STAFF DE VENTAS de la empresa PARKER CORPORATION MEXICANA

* 1 Licenciatura, COORDINADORA DE CALIDAD de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE PRODUCCIÓN de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, INGENIERO JUNIOR de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CALIDAD de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE LOGÍSTICA DE CALIDAD de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa INNOVACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO ELÉCTRICO de la empresa INNOVACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NOMINAS de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, PROMOTOR DE VENTAS PECUARIO de la empresa ZOO BODEGA SERVIPEC

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE GERENCIA DE PLANTA de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, ABOGADO de la empresa DESPACHO GUZMÁN DE LARA Y ASOCIADOS

* 1 Licenciatura, COMPRAS de la empresa CUSTOMAIR

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE DISEÑO de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa MONICA MARIA RIVERA RODRIGUEZ

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN ESPECIFICACION de la empresa CUSTOMAIR

* 1 Licenciatura, JEFE DE FINANZAS de la empresa CUSTOMAIR

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PROCESOS de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 Licenciatura, JEFE DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE FACTURACIÓN ROLAR TURNO de la empresa CONCENTRADORA DE SERVICIOS Y CARTONES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa ACEMAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR DE COSTOS de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa TALENTO HUMANO DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES de la empresa SERVICIO EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ALONSO Y ORTEGA SA DE CV

* 1 Licenciatura, QUÍMICO FARMACOBIOLÓGICO de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa TDA TELECOMUNICACIONES SA DE CV

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE ELECTRICISTAS de la empresa RAMÓN MARTINEZ SALVADOR

* 1 Licenciatura, INGENIERO ELECTROMECÁNICO de la empresa CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO SA DE CV

* 1 Licenciatura, COTIZACIONES de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 2 Licenciatura, EDUCADOR PENITENCIARIO DE INADAPTADOS E INFRACTORES de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa TURIPAQUETES S.A. DE C.V.

* 2 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa MONICA MARIA RIVERA RODRIGUEZ

* 1 Licenciatura, STAFF DE SISTEMAS de la empresa SANOH INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE NOMINA de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa AMERICAN STANDARD

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN SIN EXPERIENCIA de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE CALIDAD E INGENIERIA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE PLANEACIÓN de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE LOGÍSTICA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE EMBARQUES de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE ISO 9000 de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE CALIDAD de la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE VENTAS DE EXPORTACIÓN de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa SANOH INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE SERVICIOS GENERALES de la empresa SANOH INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE PROCESOS de la empresa SANOH INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CONTROL DE MATERIALES de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN ELECTRICIDAD de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COSTOS de la empresa O TEK TUBERIAS MEXICO

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS de la empresa O TEK TUBERIAS MEXICO

* 1 Licenciatura, STAFF SPICE de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA de la empresa HABITANIA

* 1 Licenciatura, GESTOR COMERCIAL de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE PROYECTOS de la empresa CUSTOMAIR

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE TESORERÍA de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ESPECIALISTA EN TESORERÍA de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN VENTAS DE PROYECTOS INDUSTRIALES de la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE POST VENTA de la empresa UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, Ingeniero en Mecatronica de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROYECTISTA DISEÑADOR de la empresa ACERINOX

* 1 Licenciatura, GERENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD de la empresa H.R. WISE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa ANA MARIA NAJERA ROMO

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE LOGÍSTICA Y ALMACEN de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE VENTAS de la empresa BIOSA MOTION TECHNOLOGIES SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE COMERCIAL de la empresa VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, GESTOR DE VENTAS de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR TÉCNICO de la empresa NUPLEN PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AGENTE DE VIAJES de la empresa MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA

* 1 Licenciatura, LIDER DE MATRICERIA de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa CARNES SUPREMAS MUÑOZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS JR de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, ASESOR DE PREVENTA de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, SOPORTE Y VENTAS TÉCNICAS de la empresa BIOSA MOTION TECHNOLOGIES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa TACHI S PEÑUELAS

* 5 Profesional técnico (CONALEP), OFICIAL ELECTRICISTA de la empresa RAMÓN MARTINEZ SALVADOR

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CHOFER PARA EMPRESA FUNDIDORA de la empresa ALULIQ

* 1 Profesional técnico (CONALEP), REPRESENTANTE DE VENTAS DE REFACCIONES AUTOMOTRICES de la empresa LT BUS Y TRUCK PARTS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa SABRO POLLO / INTERPEC SAN MARCOS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), LABORATORISTA CLINICO de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CANTINERO de la empresa TRANSPORTES DE CARGA MM S DE RL DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN FIBRA OPTICA de la empresa NEO REDES OPTICAS DE OCCIDENTE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE TÉCNICO EN AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION de la empresa NEO REDES OPTICAS DE OCCIDENTE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION de la empresa NEO REDES OPTICAS DE OCCIDENTE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO LABORATORISTA CLINICO de la empresa LABORATORIO LABGARE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), OPERADOR DE MANTENIMIENTO de la empresa PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS GG S. DE R. L. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), SECRETARIA RECEPCIONISTA de la empresa GERSER CONTADORES PUBLICOS SC

* 2 Profesional técnico (CONALEP), LIDER DE PRODUCCION de la empresa AIDA SANCHEZ OLIVARES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CAMILLERO de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SM DE MEXICO S.A. DE C.V. AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), EMPLEADO ADMINISTRATIVO de la empresa ANGELICA SALDIVAR DE LIRA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN TRATAMIENTO DE AGUA de la empresa RECICLAYSER DE AGUASCALIENTES S.A. C. V.

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO ELECTROMECANICO de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 Profesional técnico (CONALEP), GERENTE DE SUCURSAL de la empresa LLANTERA AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICOS DE ESTAMPADO de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, STAFF DE LOGÍSITCA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, STAFF DE PRODUCCIÓN de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICOS EN ENERGÍAS de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICOS DE CALIDAD E INGENIERÍA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE PROYECTOS de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 1 T. superior universitario, REPRESENTANTE DE VENTAS de la empresa CASA SOMMER SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN ENFERMERIA de la empresa DERMA PLASTIC

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE NÓMINAS de la empresa PRADETTISANTI CONSULTING

* 1 T. superior universitario, TÉCNICOS EN INGENIERÍA DE ENSAMBLE de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO DE CALIDAD de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION S DE RL DE CV

* 1 T. superior universitario, SUBJEFE DE ALMACEN de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 T. superior universitario, SUSHERO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE RELACIONES COMERCIALES de la empresa C3 EG SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa HOWA MÉXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ SA DE CV

* 5 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELECTROMECÁNICO de la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, LÍDER DE LINEA DE PRODUCCION de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa VIANNEY TEXTIL HOGAR

* 1 T. superior universitario, ANALISTA DE CALIDAD de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO MECANICO de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 T. superior universitario, EJECUTIVO DE VENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL de la empresa ROCIO

* 1 T. superior universitario, LIDER DE PRODUCCION de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa ALULIQ