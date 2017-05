Si buscas empleo en Aguascalientes checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene para este día 870 vacantes, de las cuales 80 son para profesionistas (9.19%);

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE CRÉDITOS FINANCIEROS de la empresa BBC ASESORES PROYECTOS INMOBILIARIOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR CAPACITADOR de la empresa SEPECSA SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa IACE MANTENIMIENTO INTEGRAL ESPECIALIZADO

* 1 Licenciatura, Supervisor de ventas de la empresa SERVICIOS FACAM SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES de la empresa LEVEL TO OPERATIONS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, VENTAS de la empresa POTENTIAL CONTINENT SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADORA GENERAL de la empresa GUILLERMO HERMOSILLO ESCOBEDO

* 1 Licenciatura, INVESTIGADOR de la empresa POLICIA FEDERAL

* 1 Licenciatura, Contador público de la empresa ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

* 1 Licenciatura, Jefa de Compras de la empresa GRUPO RUTA BICENTENARIO SA DE CV

* 3 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS CON AUTOMOVIL de la empresa MYC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SC

* 3 Licenciatura, Ejecutivo de ventas (servicios inmobiliarios) de la empresa MYC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SC

* 1 Licenciatura, INGENIERO CIVIL de la empresa CONCRETOS DE AGUASCALIENTES SA DE CVA

* 1 Licenciatura, GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS de la empresa ELEMENTO HUMANO

* 3 Licenciatura, ASESORA INMOBILIARIA CON AUTOMÓVIL de la empresa MYC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SC

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS de la empresa UNIVERSIDAD LA CONCORDIA

* 7 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa CORPORATIVO NOELY

* 2 Licenciatura, Ingeniero soporte de cómputo de la empresa TASISOLUCIONES EN CAPITAL HUMANO E IT

* 1 Licenciatura, Jefe de Compras de la empresa MARIA CECILIA FLORES FRAUSTO

* 2 Licenciatura, ingeniero civil de la empresa NORVEL ELECTROMECANICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, GESTOR DE CALIDAD de la empresa OBRADOR SAN PANCHO SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa NORCYD COMERCIAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, Contador Público de la empresa TEXTITENA AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE COMPRAS de la empresa MARIA CECILIA

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE MAQUINARIA de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa CONSTRUYE SANTA LUCIA PREMIER S DE RL D CV

* 1 Licenciatura, QUIMICO FARMACEUTICO de la empresa HOSPITAL MAC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ALMACENISTA de la empresa OBRAS MINERAS Y TIROS DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa GAS EXPRESS NIETO SA DE CV

* 1 Licenciatura, Ingeniero Aeronáutico de la empresa CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS ALAS DORADAS S DE R L DE C V

* 1 Licenciatura, Ingeniero procesos industriales de la empresa MONTRES CHATON MEXICO S DE RL

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, Auxiliar Contable de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR DE CAMPO de la empresa ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENFERMERA LABORAL de la empresa CONTACTO AGUASCLIENTES

* 1 Licenciatura, MEDICO GENERAL de la empresa PERSONAL FARMACEUTICO DE CHIAPAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, MERCADOTECNIA Y DESARROLLO de la empresa CARLOS BUITRON SANTACRUZ

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE POST VENTA de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, Ejecutivo de ventas (industria automotriz) de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN de la empresa UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S. C.

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa GRANT MEXICO

* 1 Licenciatura, Auxiliar de Recursos Humanos de la empresa GRANT MEXICO

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS DE AUTO SERVICIO de la empresa PASTEURIZADORA AGUAS CALIENTES

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN PROCESOS de la empresa SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la empresa TECNOLOGÍA ESTRUCTURAL MEXICANA

* 1 Licenciatura, OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SERVICIOS ESTUDIANTILES de la empresa UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S. C.

* 1 Licenciatura, VENDEDORES de la empresa ELEMENTO HUMANO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE OPERACIONES de la empresa ELEMENTO HUMANO

* 1 Licenciatura, COSTUMER SERVICE VENTAS INGLES de la empresa HECTOR CASTRO BRETON

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE CUENTA de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.

* 2 Licenciatura, RECEPCIONISTA BILINGÜE de la empresa EMPRESA MEXICANA ESPECIALIZADA EN RH

* 1 Licenciatura, Asesor de nutrición de la empresa CLINICA DVIGNA LASER

* 2 Licenciatura, ING. INDUSTRIAL de la empresa INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PARA LECHERIA SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, Ejecutivo de ventas de la empresa GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Agente de ventas de la empresa GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa SINGLE CORRUGADOS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS de la empresa MMC METAL DE MEXICO SA DE CV

* 3 Profesional técnico (CONALEP), ASESOR DE VENTAS DE AUTOMÓVILES de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 3 Profesional técnico (CONALEP), ASESOR DE VENTAS (CALVILLO) de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 2 Profesional técnico (CONALEP), AYUDANTE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa FUNDICION INYECTADA DEL CENTRO

* 2 Profesional técnico (CONALEP), Auditor de Calidad de la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD

* 1 T. superior universitario, SUBJEFE DE ALMACEN de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE PAGINAS WEB de la empresa CIA PERIODISTICA

* 1 T. superior universitario, ANALISTA DE PAGINAS WEB de la empresa CIA PERIODISTICA

* 2 T. superior universitario, Contador público de la empresa VANTEC LOGISTICS MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ANALISTA DE CIRCULACION de la empresa CIA PERIODISTICA

* 1 T. superior universitario, Residente de obra de la empresa GRUPO CIGA

* 1 T. superior universitario, Tecnico en Mantenimiento de maquinaria de la empresa MONTRES CHATON MEXICO S DE RL

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO de la empresa SANIPLUS

* 5 T. superior universitario, Tecnico en computación de la empresa INBLAY TECHNOLOGY SA DE CV

Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes