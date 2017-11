Sí buscas empleo en Aguascalientes checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene para este día mil 107 vacantes, de las cuales 114 son para profesionistas (10.29%);

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa FUTBOL DE ENERGIA SA DE CV

* 1 Licenciatura, GESTOR DE COBRANZA DOMICILIARIA de la empresa MUEBLES AMÉRICA

* 1 Licenciatura, LIDER PRODUCTO ALIMENTICIO de la empresa VILTEC SA DE CV

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL DICTAMINADOR de la empresa HECTOR URIZAR VARGAS

* 1 Licenciatura, GESTOR DE COBRANZA de la empresa MUEBLES AMÉRICA

* 1 Licenciatura, CONTADORA de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTABILIDAD de la empresa FVC AUTOMATIZCAION S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, JEFE JURÍDICO AGUASCALIENTES de la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE ALMACÉN de la empresa GRUPO PEÑAFIEL

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR OPERADOR CNC de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 3 Licenciatura, INGENIERO DE CALIDAD de la empresa ESTRATIA HUMAN CAPITAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR DE CREDITO de la empresa JORGE HUMBERTO ORNELAS PACHECO

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SISTEMAS de la empresa FUTBOL DE ENERGIA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ING. PLANEAD0R DE PRODUCCIÓN BILINGUE de la empresa TALENTO HUMANO DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa RDS ESTRUCTURAS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa CARNES SUPREMAS MUÑOZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA de la empresa JULIO CESAR PADILLA PADILLA

* 2 Licenciatura, INGENIERO AGRONOMO de la empresa AGROPECUARIA PUEBLO BONITO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa ASAHI SHO KO SHA MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE NÓMINA de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, SOPORTE Y VENTAS TÉCNICAS de la empresa BIOSA MOTION TECHNOLOGIES SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa ROCA URBANIZACIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, EDUCADOR PENITENCIARIO DE INADAPTADOS E INFRACTORES de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, OFICIAL ELECTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa LUIS EDUARDO MEDEL FLORES

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR ANALISTA DE SISTEMAS de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE PROYECTOS de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, JEFE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, BIOMEDICO de la empresa HOSPITAL MAC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa ACEMAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa JULIO CESAR PADILLA PADILLA

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa GAS EXPRESS NIETO AGS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CRÉDITO de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENFERMERA de la empresa CONTACTO AGUASCLIENTES

* 1 Licenciatura, COMPRADOR DE REFACCIONES de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUESADA

* 2 Licenciatura, CONTADOR de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA BILINGUE de la empresa ASESORÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ALTA DIRECCIÓN SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENFERMERAS de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DENTAL de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, TECNICO LABORATORISTA QUIMICO de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DISEÑO INDUSTRIAL de la empresa AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL PARA SOLUCIONES INDUSTRIALES

* 1 Licenciatura, PROJECT MANAGER de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO de la empresa FUTBOL DE ENERGIA SA DE CV

* 4 Licenciatura, MEDICO GENERAL de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA ADMINISTRATIVO PENITENCIARIO de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, VENDEDORA INDUSTRIAL de la empresa INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA DEL BAJIO SC

* 1 Licenciatura, MÉDICO PENITENCIARIO de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL de la empresa GRUAS MOVER SA DE CV

* 2 Licenciatura, AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, SECRETARIA ADJUNTA A DIRECCIÓN GENERAL de la empresa MAGUESA PROMOTORIA SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL ONE SAN MARCOS

* 2 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS DE CONCRETO PRE MEZCLADO de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR MAYESJA S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE ALMACÉN de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE ACCESORIOS de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE CONTADOR de la empresa HENESA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa KOMPETENZ EMPRESAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE SUCURSAL de la empresa GRUPO OPTICO VISUAL DE OAXACA S.A. DE C.V.

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCION de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PRODUCCIÓN de la empresa VITALIZADORA RECSA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DYMAP

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE COCINA de la empresa EMPRESA MEXICANA ESPECIALIZADA EN RH

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIÓN de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE SUCURSALES de la empresa DACOCEL SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa DISTRIBUIDORA TEXTIL DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, Recepción Sala VIP de la empresa AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, TÉCNICO EN ISTALACION DE EQUIPOS DE MAQUINADO de la empresa LIMESP S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE OPERACIONES de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE GARANTÍAS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR DE REDONDOS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, OPTOMETRISTA de la empresa GRUPO OPTICO VISUAL DE OAXACA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE MATRICERIA de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, INGENIERO BIOQUIMICO O LICENCIADO EN ANÁLISIS QUÍMICO BIOLÓGICOS de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS EDUCATIVO de la empresa KAREN ADRIANA JIMENEZ QUIÑONES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, GESTOR DE COBRANZA FORANEO de la empresa CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, PROMOTOR DE VENTAS DE EXHIBIDORES EN PUNTO DE VENTA de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICION DE NORTEAMERICA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE CONTROL de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTROL DE PRODUCCIÓN de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PRODUCCION de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE ALMACÉN de la empresa ABASTECEDORA AGRICENTER SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SAUL ALMENDAREZ GAUNA

* 1 Licenciatura, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa TEMPLAGLASS SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA DE VENTA DE LLANTAS de la empresa FRANCISCO ANTONIO ORTIZ SA DE CV

* 2 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE LOGÍSTICA de la empresa TRANSPORTE Y AUTOCARGA MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ingeniero civil de la empresa NORVEL ELECTROMECANICA SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE REDES de la empresa TECNOCOMM

* 1 Profesional técnico (CONALEP), RECEPCIONISTA de la empresa JUAN GERARDO GUTIERREZ PADILLA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR ELÉCTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), VENDEDOR DE AUTOSERVICIOS de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), SURTIDOR Y CHECADOR DE PEDIDOS de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), RECEPCIONISTA EN ÁREA DE INFORMACIÓN de la empresa PAQUETERÍA ENVIA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO ELECTROMECANIO de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ENFERMERA INDUSTRIAL de la empresa AIDA SANCHEZ OLIVARES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TORNERO CNC de la empresa SIA AUTOMATION S DE RL DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), OPERARIO DE MANTENIMIENTO de la empresa SANBORNS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), EJECUTIVO DE VENTAS COORPORATIVAS de la empresa SERVICIOS DE CAPITAL HUMANO CGM DE MEXICO CENTRO S DE RL DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO MECANICO DIESEL de la empresa INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA DEL BAJIO SC

* 1 Profesional técnico (CONALEP), EMPLEADO ADMINISTRATIVO de la empresa ANGELICA SALDIVAR DE LIRA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), MONITOR GPS de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ENFERMERA INDUSTRIAL de la empresa AIDA SANCHEZ OLIVARES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR EN SISTEMAS de la empresa GUTENGRAF SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ENTREGA DE MERCANCIA de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TORNERO de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CHOFER de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE BODEGA de la empresa TONY TIENDAS S.A DE C.V

* 1 T. superior universitario, OFICIAL ELECTRICO de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, MECÁNICO DIESEL de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE CALIDAD de la empresa IASA METAL SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 2 T. superior universitario, AUDITOR DE CALIDAD de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 T. superior universitario, CAMILLERO de la empresa CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO AMBIENTAL DE MUESTREO INDUSTRIAL de la empresa GRUPO DE ASESORÍA EN HIGIENE Y ECOLOGÍA S DE R L DE C V

* 1 T. superior universitario, EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa IMPRESORES UNIDOS DEL CENTRO

