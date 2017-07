Si buscas empleo en Aguascalientes aquí hay cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene para este día 920 vacantes, de las cuales 95 son para profesionistas (10.32%);



VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, ASESOR TÉCNICO de la empresa NUPLEN PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV AGUASCALIENTES

* 2 Licenciatura, JEFE DE SERVICIO de la empresa PROSEGUR CONSULTORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE ZONA AVICOLA de la empresa OPERADORA DE SERVICIOS AG S DE R L DE C V

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SISTEMAS de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE OPERATIVO de la empresa MAXI SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa TDA TELECOMUNICACIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE MERCADOTÉCNIA de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JAVER S.A. DE C.V.

* 2 Licenciatura, Ingeniero en Mecatronica de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA de la empresa ALEJANDRO GARCIA VELEZ

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PLAZA de la empresa TOTALCREDIT

* 1 Licenciatura, COTIZACIONES de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, QUÍMICO CLÍNICO de la empresa MANUEL QUEZADA HERNANDEZ

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PRODUCCIÓN MUEBLERO de la empresa HECTOR CASTRO BRETON

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa TURIPAQUETES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, LÍDER EN VIGILANCIA de la empresa CARTOGRAF

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VIGILANCIA de la empresa CARTOGRAF

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa CARTOGRAF

* 1 Licenciatura, AGENTE DE VENTAS Y SERVICIO A CLIENTES de la empresa RECICLAYSER DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION de la empresa WWL/VSM LOGISTICS

* 1 Licenciatura, CHEF O JEFE DE COCINA de la empresa LA PALAPA DE CHARLY

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE CALIDAD de la empresa ILSE NAYELI MARTINEZ RAMIREZ

* 1 Licenciatura, JEFE DE CAPITAL HUMANO de la empresa ILSE NAYELI MARTINEZ RAMIREZ

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ELECTRICISTA de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COMPRAS de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ABOGADO de la empresa DESPACHO MARTINEZ LANDEROS Y ASOCIADOS

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA PARA HOTEL de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa ACLBEARING DE MEXICO

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO TELEFONICO de la empresa COSNSULTORA BILANCETTA

* 1 Licenciatura, MECANICO AUTOMOTRIZ de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa ALULIQ

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE VENTAS de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, JEFE DE SELECCIÓN Y CAPACITACION de la empresa CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DENTAL de la empresa REYNA LILIANA LLORENS GOMEZ

* 1 Licenciatura, ARQUITECTO COTIZACIONES PROYECTISTA de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, MEDICO LABORAL de la empresa Cervecería Cuauhtémoc Aguascalientes

* 2 Licenciatura, COORDINADOR DE OPERACIONES de la empresa TRADDEX S. A. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa CIA PERIODISTICA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COMPRAS de la empresa EXCELENCIA EN SERVICIOS Y TRANSPORTES SA DE CV

* 2 Licenciatura, ASESOR DE CREDITO de la empresa JORGE HUMBERTO ORNELAS PACHECO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COSTOS de la empresa O TEK TUBERIAS MEXICO

* 1 Licenciatura, ASISTENTE RH de la empresa GASOLINERA RED SIGLO XXI

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE CALIDAD de la empresa MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVA de la empresa DIEGO ARMENDARIZ GUILLEN

* 1 Licenciatura, ASESOR DE CREDITO de la empresa COMPARTAMOS BANCO

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN DISEÑO INDUSTRIAL de la empresa GFC110304UA0

* 1 Licenciatura, ASISTENTE CONTABLE de la empresa GASOLINERA RED SIGLO XXI

* 1 Licenciatura, INGENIERO QUIMICO de la empresa OPERADORA WALMART S DE RL DE CV HACIENDAS DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR REGIONAL de la empresa COMPARTAMOS BANCO

* 1 Licenciatura, DOCENTE DE INGLES PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA de la empresa INSTITUTO SIERRA FRIA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, COMPRADOR DE MATERIALES NACIONALES INDIRECTOS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, MEDICO GENERAL de la empresa PERSONAL FARMACEUTICO DE CHIAPAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa RICARDO FERNANDO VARGAS HERNANDEZ

* 1 Licenciatura, JEFE DE ADMINISTRACION de la empresa MARIO ALBERTO MACIAS ARENAS

* 1 Licenciatura, STAFF DE EMBARQUE de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO ELECTRICISTA de la empresa AGO INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa TIENDAMAX SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa ILSE NAYELI MARTINEZ RAMIREZ

* 1 Licenciatura, TELEMARKETING de la empresa JUAN CARLOS ESPARZA PEREZ

* 1 Licenciatura, CHEF de la empresa HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa MAQUILAS Y CONFECCIONES JERONI SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE ADMINISTRATIVO DE VENTAS DE EXPORTACION de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 2 Licenciatura, ANALISTA ADMINISTRATIVO PENITENCIARIO de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa RAFEDHER VOLKSWAGEN

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE LOGISTICA de la empresa DISEÑOS AVANTE, S.A. DE C.V.

* 5 Licenciatura, INGENIERO DE MANTENIMIENTO de la empresa RANDSTAD MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, MÉDICO PENITENCIARIO de la empresa SECRETARIA DE GOBERNACION SISTEMA PENINTECIARIO FEDERAL

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR de la empresa COYCEA VIÑEDOS SAN MARCOS A.C

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE PISOS DE MARMOL de la empresa IXI MÁRMOL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa ELBA DE LA SERNA LOPEZ

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL de la empresa CARLOS BUITRON SANTACRUZ

* 2 Licenciatura, VENDEDOR DE SEGUROS de la empresa GRUPO MC ASESORES FINANCIEROS

* 1 Licenciatura, TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE COMERCIAL de la empresa AR MEDICA

* 5 Licenciatura, ASESOR COMERCIAL de la empresa AR MEDICA

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO ELECTROMECANICO de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO ELECTRICISTA de la empresa SABRO POLLO

* 3 Profesional técnico (CONALEP), MECÁNICO INDUSTRIAL de la empresa ADIEL EMERICO DE LA VEGA CONTRERAS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ELECTRICO de la empresa ADIEL EMERICO DE LA VEGA CONTRERAS

* 2 Profesional técnico (CONALEP), OPERADOR DE MAQUINARIA RESTREGADORA de la empresa TRADDEX S. A. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), COORDINADOR DE ALMACEN de la empresa POLIESTIRENO ALFA GAMMA SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CHOFER PARA EMPRESA FUNDIDORA de la empresa ALULIQ

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO ESPECIALISTA EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION de la empresa HUMBERTO MEDINA ROMO

* 1 Profesional técnico (CONALEP), RECEPCIONISTA de la empresa MAQUILAS Y CONFECCIONES JERONI SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ANALISTA DE CALIDAD de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa COMERCIALIZADORA ALBEX SA DE CV

* 1 T. superior universitario, REPRESENTANTE DE VENTAS de la empresa CASA SOMMER SA DE CV

* 1 T. superior universitario, CAMILLERO de la empresa CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUBJEFE DE ALMACEN de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, ADMINISTRADOR Y CAPTADOR DE CLIENTES de la empresa UNIMEX

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN AIRE ACONDICIONADO de la empresa EUTIQUIO ORTEGA BRUNO

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELÉCTRICO de la empresa EUTIQUIO ORTEGA BRUNO

* 1 T. superior universitario, SECRETARIA de la empresa GUSTAVO ARTURO SOTO ARAIZA

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR INDUSTRIAL DE MATERIAL ELECTRICO de la empresa SOLUCIONES ELECTROTERMICAS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, EDITOR DE INFORMACIÓN WEB de la empresa CIA PERIODISTICA

* 5 T. superior universitario, TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO de la empresa RANDSTAD MEXICO S DE RL DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DALMAZI SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.