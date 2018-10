“Si Atusa no puede, que le den oportunidad a otros”: Báez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Gustavo Báez Leos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, convocó a mantener el diálogo de parte de los concesionarios de transporte público, quienes amagan con un paro en el servicio si no se aprueba un aumento oficial a la tarifa para este martes.

“Hacemos un llamado para que no se paralice el estado”, reiteró el legislador en entrevista colectiva.

La concesionaria La Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa) ha demandado al gobierno panista del estado un incremento de tres pesos a la actual tarifa de 7.50 pesos; presionando desde ahora con paro parciales de los urbanos.

Báez Leos consideró que el tema del transporte público ha sido “manoseado” en los últimos 20 años en Aguascalientes y subrayó que sería justificable un aumento si en verdad se mejora el servicio.

“Que se vea reflejado ese incremento. Yo creo que a un ciudadano no le importaría pagar 10 pesos si el camión llega puntual, si está en buenas condiciones, en vez de que tiene que pagar siete pesos y lo dejan a la mitad”, remarcó.

Más aún, el también coordinador de la bancada del PAN en el Congreso enfatizó que si para los concesionarios de Atusa no son un negocio como se han quejado, entonces que lo dejen.

“Si los concesionarios no pueden, pues la verdad que le den la oportunidad a otras personas”, subrayó.

El último incremento a las tarifas de camiones urbanos de la capital del estado ocurrió en noviembre 2016, pero las quejas de los usuarios continúan siendo las mismas.