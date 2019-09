“Si AMLO se va de Morena, yo también”, afirma Yeidckol Polevnsky

Redacción

Ciudad de México.-Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, aseguró que si el partido perdiera su rumbo y se despegara de sus ideales se alejaría de tener más relación con dicho grupo, tomando el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador al señalar la misma postura.

“Para qué me quiero quedar en un partido con intereses erróneos y que no honre los principios para lo cual se fundó, no tendría ninguna razón de ser. El Jefe del Ejecutivo federal ha dicho que debemos de tener una conducta ejemplar y estoy de acuerdo con él”, afirma en entrevista con El Universal.

Polevnsky aseguró que es el presidente quien está poniendo el ejemplo para los morenistas, y por ello los compromete a trabajar y comportarse correctamente.

“Nos exhortó a que al partido no le pase lo que a otros les ocurre. Hay muchísimos que hoy quieren formar parte de Morena. También hay quienes dicen que son fundadores y no lo son. Creo que es válido que quieran participar en Morena, lo que no es correcto es que quieran usar las mismas prácticas que hemos rechazado y criticado de gobiernos del pasado, como dice López Obrador”, mencionó la morenista.

Además, la titular de Morena destacó su total apoyo a López Obrador tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

Finalmente, aseguró que buscará de nueva cuenta la dirigencia de Morena, ya que se dice convencida de tener los méritos probados para hacerlo, de dar resultados y las pruebas de que su trabajo está apegado a las líneas del partido.

Con información de Periódico Contacto.