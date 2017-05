Sexo: el significado de los 10 sueños más extraños

La psicóloga, escritora y analista de sueños de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños estadounidense, Lauri Loewenberg, señala que la mayoría de los sueños que involucran el sexo entre parejas no se refieren a nuestro deseo por tener una unión física, sino una unión psicológica.

“Se trata esencialmente de tener o necesitar una conexión psicológica con la persona en tus sueños, o fusionar una cualidad de esa persona en particular dentro de tu propia personalidad”, dice la experta.

Esta es la lista de los sueño más extraños. Seguro que alguno te habrá atormentado por días.

Sexo con tu ex

Algo muy común, pero tranquilo, si sueñas que tienes relaciones sexuales con ex y tienes pareja, no quiere decir que lo extrañes. Muchas veces se trata de una señal de que tu relación se está volviendo rutinarias, algo que pasa muy seguido. ¡Es hora de hacer algo nuevo!

Sexo con tu colega del trabajo

Esto puede darse si recientemente hiciste una conección con ese compañero del trabajo o que hay algunas cualidades de esa persona que necesitas y que emplearías muy bien.

Sexo con tu mejor amigo

Despertaste horrorizada al imaginar a tu amigo teniendo sexo contigo. ¡No desesperes! Hay un truco para saber el por qué. Piensa en 3 cualidades que definan a tu amigo. De estas, ¿necesitas incorporar una a tu vida? Pues bien, esa es la respuesta. el sexo es una conexión que necesitas con esa virtud y que anhelas.

Un trío

Si tener sexo entre 3 es tu fantasía, esto te permitirá disfrutarlo y pensar bien si es lo que quieres. De lo contrario, si en el acto incluiste a tu pareja y una persona más, sería una forma de aportar algo nuevo a tu relación, por ejemplo, entrenar juntos en el gimnasio.

Ver a otros teniendo sexo

Si solo estás viendo una pareja teniendo sexo, es hora de preguntarte: ¿en qué área de tu vida sientes que te están dejando fuera? Es momento de analizarte y ponerte metas.

Sexo homosexual

No cabe duda que puede causar dudas en uno mismo, pero si estas seguro de tu sexualidad, entonces es porque anhelas una cualidad del compañero que te acompañó en tu sueño.

Sexo con un extraño

No, no se trata de tu futura media naranja. Pero sí de la persona que te gustaría encontrar. Pese a que en el sueño tienes sexo, los segundo antes y después te demostrarán la personalidad que, muy en lo profundo, deseas en una pareja.

Sexo con alguien que sales

En realidad, esto es normal. Si bien se trata de desear a la persona con la que tenemos un contacto frecuente.

Sexo con alguien que odias

Esto te indica que necesitas entablar un entendimiento con esa, te urge llegar a tener una mejor relación y “hacer la paces”.

Tu pareja teniendo sexo con otra persona

Raramente indican que tu pareja te esté siendo infiel, pero sí sugiere que algo no va bien y la atención y el respeto está quedando de lado.