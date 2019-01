Servicios y Salud en JM, en riesgo si continúa desabasto de gasolina

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Jesús María, al igual que otros municipios del país, se ha visto afectado por el desabasto de gasolina que ha perdurado en los últimos días.

Con lo anterior, los servicios e incluso la salud pública se podrían ver aún más afectados si el problema no se regulariza lo más pronto posible, señaló el alcalde Noel Mata en entrevista.

“La crisis nos ha pegado fuertemente, empezamos a tener problemas por ejemplo para abastecer nuestras patrullas, para abastecer las unidades operativas de presidencia municipal, seguridad pública, servicios públicos”, dijo.

Además, señaló que los vehículos de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio (Capas) se podrían ver afectados, al igual que la salud pública de Jesús María, ya que con los mismos se realiza la cloración del agua de los pozos municipales.

“Capas, simplemente por ejemplo, todos los días tenemos que estar pasando a clorar los pozos de donde extraemos el agua para poder abastecer de agua a todos los hogares de Jesús María, si en algún momento tenemos que parar esas unidades podemos estar entrando en un riesgo de salud pública y ahí si apelamos a que esta situación se regularice en lo más pronto”.

Sin embargo, Mata indicó que no todas las unidades del Municipio se han visto afectadas, ya que, para salvaguardar el combustible, se han suspendido los apoyos de gasolina a todos los secretarios del Ayuntamiento, a la vez de que se le ha dado prioridad a los vehículos de Seguridad Pública, Servicios Públicos y de Capas para que no se suspendan sus labores