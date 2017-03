Sergio Mayer desmiente declaraciones de Paty Manterola, que no eran drogadictos en Garibaldi

TV y Espectáculos

Seguramente recordarán que ayer les contábamos que la cantante Paty Manterola había revelado varios secretos de la agrupación Garibaldi de la que ella fue parte, bueno pues como se preveía, ya salió la primera declaración al respecto de uno de los principales agraviados, Sergio Mayer.

Tras la confesión que dos de sus compañeros no cantaban y que sus voces eran sustituidas por coros de cantantes españoles, uno de ellos, Sergio habló al respecto y dijo que eso no es posible, pues no se asiste dos veces al Festival de Viña del Mar y se gana una Gaviota de Plata por no cantar, aunque admitió que él y Charly no cantaban con la misma potencia que todos sus demás compañeros.

Respecto a los excesos, se le escuchó decir que él no se había enterado que existieran tales dentro de la agrupación puesto que él sólo se dedicó a disfrutar del momento que vivían y que si alguien llegó a tener alguna adicción no fue de conocimiento general. Tras esto contó que su amistad con Manterola es buena y que no tiene ningún problema con las declaraciones hechas puesto que seguramente sacaron de contexto sus palabras.

Aún no sabemos a ciencia cierta si Paty Manterola va a reafirmar lo que había dicho en la entrevista realizada donde se le escuchó revelar toda la información que les contamos, pero eso no impide que sigamos bailando algunos de los éxitos de la agrupación.