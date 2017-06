Será difícil que MOS cumpla su promesa de elevar los salarios: De La Serna

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adelantó que será complicado que el gobernador, Martín Orozco Sandoval, cumpla con su promesa de campaña sobre subir los salarios en Aguascalientes, más allá de la generación de nuevos empleos, debido a la constante alta en la inflación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tras darse a conocer que la inflación es del 8% -la más alta en los últimos años-, de la Serna López aseveró que era algo que su organismo esperaba, aunque siguen temiendo que llegue a dos dígitos, “debido al incremento de los hidrocarburos; no entendemos si el dólar va para abajo, no sabemos por qué con los combustibles no pasa lo mismo, por lo que aplaudimos la entrada de nuevas empresas para tener mejor precio”.

Lamentó que los empresarios tengan que asumir nuevos precios en sus productos, pegándole al pueblo. “Si el empresario quiere absorber la reducción de sus utilidades será decisión suya. Pero que se vean afectadas las empresas no le conviene al país. De cada 10 empresas que nacen, solo una pasa el umbral de los 10 años de existencia”, subrayó.

Por último, recalcó que respetan mucho las promesas de campaña y que se sumarán a los esfuerzos del gobierno para aumentar los salarios de los trabajadores de la entidad, mientras las condiciones lo vayan permitiendo. “Tristemente la canasta básica se ha quedado muy atrás, la inflación le va ganando”, concluyó.