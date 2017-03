Ser soltero es lo mejor que te puede pasar

Cultura Colectiva

Ciudad de México.- No puede faltar la tía que nos pregunta en cada reunión familiar, “¿y tú pa’ cuándo?” Ves tu muro y te sorprendes porque la mayoría de tus contactos se están comprometiendo, casándose o teniendo hijos. Te incomodas un poco porque no tienes a quién llevar a la boda de tu amiga y terminas haciendo mal tercio en la pista de baile o de plano no te levantas de tu silla en toda la velada.

De pronto parece que el mundo está habitado únicamente por parejitas que se besan en frente de tu cara. Todos tus compañeros de la escuela o del trabajo están con alguien y tú eres el único bicho raro en solitud. Por si fuera poco, cada una de las formas que tienes que rellenar para hacer algún trámite te recuerdan tu “trágica” realidad: ¿Estado Civil?: S O L T E R O.

Tranquilo. Cuenta hasta diez y respira, que no es tan malo. Al contrario, existen muchas ventajas de las que puedes gozar mientras llega esa persona especial, así que aprovecha y vive tu vida al máximo, porque vamos a convencerte de que la soltería es lo mejor que te puede pasar.

Tienes más tiempo para ti

Puedes ir al salón a hacerte las uñas o a recortarte la barba, o ver tu película favorita por décima vez. Es tu momento y tú decides qué hacer con él. Para muchos, la soltería sirve como un viaje espiritual del que aprendemos grandes lecciones de vida.

Puedes quedarte en pijama los fines de semana

No cambias por nada esos fines de semana en que no sales de casa y te quedas a descansar. No piensas salir, ni nadie irá a visitarte, así que puedes no bañarte y quedarte en pijama todo el día.

Disfrutas más a tus amigos

No puedes imaginar tu vida sin ellos. Salen juntos a todas partes y los ves cada tercer día, porque se han convertido en tu segunda familia.

Puedes comer la chatarra que quieras sin sentirte (tan) culpable

No a todos les pasa, pero muchos no se dan rienda suelta para comer lo que se les antoje cuando están en una relación, por la razón que sea. La soltería es sinónimo de disfrutar la vida al máximo y eso incluye comer delicioso.

Puedes salir con varias personas a la vez

Sólo por diversión, sales a citas con diferentes personas e incluso te acuestas con ellas, porque puedes.

Sabemos que este puede ser un juego divertido, pero recuerda ser siempre responsable y cuídate.

Pasas tiempo con tu familia

Disfrutas como nunca esas comidas familiares y te llevas mejor con tus padres. La soltería nos da la oportunidad de pasar más tiempo con nuestra familia y fortalecer los lazos que alguna vez descuidamos.

Te sobra el dinero

O te alcanza, por lo menos, porque no tienes que gastar en salidas con otra persona. Tu dinero es tuyo y para cumplir tus caprichos. Te compras ropa, discos o zapatos, es decir, te consientes con lo que más te gusta.

No tienes que rendirle cuentas a nadie

No importa si llegas muy tarde (o temprano) a casa o si despiertas en el departamento de un completo desconocido, no tienes que darle explicaciones a nadie.

Puedes hacer lo que quieras con tu tiempo

Porque no tienes que dedicárselo a alguien más. Puedes levantarte tarde, quedarte en casa o salir a donde tú quieras. Ir a la escuela, al trabajo, al gimnasio, a casa de tu mejor amigo, ¡a donde quieras! Es tu tiempo y tú lo administras.

Te ejercitas más

Es extraño si pensamos en el punto número tres, pero no pueden negar que la soltería nos inspira a querer lucir mejor que nunca. Nos arreglamos y firmamos una suscripción al gimnasio, y encuentras la determinación para cumplir tus objetivos.