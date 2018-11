Señalan ‘golpe bajo’ de Proceso por portada de AMLO

Regeneración

Ciudad de México.- La más reciente portada de la revista ha generado reacciones en todos sentidos, algunos indican un ejercicio de libertad de expresión, lo celebran; otros como Federico Arreola, lo consideran un “golpe bajo, muy sucio”.

En una breve opinión publicada en SDP Noticias, Arreola indica que entiende la portada de Proceso como necesaria por la relación entre Julio Scherer Ibarra (hijo de Julio Scherer García, fundador de la revista), y López Obrador, con quien colabora en su gabinete.

“Entiendo la necesidad de la revista Proceso de exhibir independencia respecto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador”, escribió Arreola.

“Lo que rebasa todos los límites es inventar una portada sensacionalista por excesivamente golpeadora. Nada hay en la edición impresa de Proceso esta semana que justifique el encabezado de su portada: “AMLO se aísla. El fantasma del fracaso”. Eso no es periodístico ni se justifica en función de lo que puede leerse en sus páginas interiores”.

La revista debe su nombre a una entrevista de Álvaro Delgado a el constitucionalista Diego Valadés.

“La ‘plausible’ decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de separar el poder económico del poder político, semejante a la hazaña de Benito Juárez de dividir el poder civil del poder eclesiástico, es de tal magnitud que exige una reforma institucional y un acompañamiento del Congreso y de su propio gabinete, porque si la emprende solo, así sea el jefe de Estado, fracasará advierte el constitucionalista Diego Valadés”, escribió la revista.

Es decir, no habla específicamente de que AMLO está aislándose, sino de una aparente falta de apoyo de les legisladores.

“En la reciente polémica sobre el NAIM se le vio solo, y en cuanto a los legisladores de Morena, en vez de apagar el fuego impulsaron iniciativas ‘desconsertantes’ sobre los salarios de los servidores públicos y los del Poder Judicial”, indica la publicación.

Por supuesto, las opiniones van en favor y en contra de la revista, en las redes sociales:

Alguien que gana con 30 millones de votos no está aislado y no puedes fracasar si aún no inicias. La entrevista no sustenta la portada. Es mi punto de vista. https://t.co/a9Yi78ZX41

— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 4, 2018