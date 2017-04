Senadores calderonistas pactaron con EPN afectar autonomía del INEGI

Redacción

Ciudad de México.- Juan Carlos Romero Hicks, arremetió contra la imposición del presidente Enrique Peña Nieto que busca acomodar a Paloma Merodio Gómez como vicepresidenta del INEGI, aún y cuando no cubre el perfil y tiene un curriculum vitae ambiguo.

En un video que circula en la red social Twitter el senador panista, señaló que se dijo “harto de las mentiras“ además de señalar que “el presidente Peña quiere atentar contra la autonomía del INEGI. Una institución muy creíble“, dado que la ciudadanía confía en sus cifras sobre censos de tipo social, económicos y agropecuarios entre otros.

Asimismo Romero Hicks recordó que en días pasados el presidente envío su propuesta para que Merodio Gómez sea la elegida a ocupar ese importante cargo, en este punto externó “para un puesto tan importante los mexicanos debemos de nombrar a alguien que pase cuatro pruebas: legalidad, ética, autonomía y capacidad. Nos preguntamos ¿La persona pasa las pruebas?No, en realidad no. La ley marca claramente que se requieren 5 años de experiencia en un puesto de alto nivel o ser un académico de reconocido prestigio.

Ante ello añade “lamentablemente esta persona las incumple. No pasa la prueba de ética, mintió en su curriculum, ha ocultado información no responde a las dudas que le hemos presentado. ¿Pasa las pruebas de la autonomía? No, lamentablemente hay intereses muy sospechoso de altos mandos del gobierno federal para imponerla. ¿Pasa la prueba de la capacidad? No lo sabemos, porque no ha acreditado su expediente, no ha completado su curriculum.

Asimismo expone: La ley no es personal es para todos, es inflexible, o se cumple o se viola. La ley no es una sugerencia. Sí el presidente quiere violar la ley, no cuenta conmigo, solo cuenta con su partido y unos cuantos aliados.

El legislador federal blanquiazul concluye “En política podemos negociar casi todo, pero nunca legalidad y principios. Exigimos perfiles elegibles, hablemos con la verdad y luchemos juntos contra las mentiras del gobierno“.

Lamentablemente para él y los que no estaban conformes, varios senadores de su partido pactaron con EPN y ratificaron a la joven que a todas luces carece del bagaje para ocupar el cargo de tal envergadura.