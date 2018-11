Senado aprueba Ley de Fiscalía; desaparece PGR y se crea la FGR

Milenio

Con 70 votos a favor y 47 en contra, el Senado aprobó en lo general la ley que crea la Fiscalía General, en medio de un debate donde la oposición chocó con Morena, al acusar que sí habrá un fiscal carnal porque esta reforma no garantiza la autonomía de la dependencia.

En tanto, Morena sostuvo que sí será autónoma y restaurará el Estado de Derecho porque la nación ya no tolera más negligencia ni que se utilice la procuración de justicia como instrumento de persecución.

“Demuestren que si otros lo hicieron mal, ustedes no lo harán también”, retó el vicecoordinador perredista Juan Zepeda.

El partido en el poder sostuvo en voz de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el proyecto a discusión sí reglamenta la organización, el funcionamiento, el ejercicio de las atribuciones de una Fiscalía que tendrá autonomía técnica y patrimonio propio, con fiscalías especializadas.

“Quiero ser enfática: se salvaguarda la independencia y autonomía técnica de esta institución”, sostuvo la ministra, autora de la iniciativa junto con el coordinador Ricardo Monreal.

Al presentar el dictamen el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, explicó que la iniciativa contiene 64 artículos y 20 transitorios que concentran el esfuerzo de legisladores, del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del CIDE y “propuestas recogidas en los intensos caminos de campaña de muchos de los legisladores”.

El debate, con 22 oradores inscritos, arrancó con el posicionamiento de los partidos, donde PRI, PAN, PRD yMC impugnaron su contenido.

El independiente Emilio Álvarez Icaza advirtió que el modelo de justicia está profundamente fracasado, que ha dejado desprotegidas a las víctimas y hay que refundarlo con una Fiscalía autónoma e independiente al servicio de la gente, “y no adaptada al poder político”.

Los perredista Miguel Ángel Mancera y Juan Zepeda criticaron que no habrá fiscal autónomo, porque hasta el dictamen está mal hecho.

“El actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, su principal bandera ha sido el combate a la corrupción y ha puesto esa meta para terminarla en el país. Lo preocupante es que un Fiscal que dependa del Presidente de la República va a estar sujeto a los criterios del mismo Presidente de determinar quién sí es corrupto, quién no lo es, qué se tiene que investigar y qué no se puede investigar”.

El coordinador panista, Damián Zepeda, aseveró que da tristeza ver a quienes hace apenas unos años se escuchaba exigir la verdadera autonomía e independencia de la Fiscalía, “hoy venir a defender lo indefendible”.

A voz en cuello y golpeando con el puño la tribuna, arengó: ¡Vamos por una Fiscalía General Autónoma con reformas al 102 constitucional! Lo demás es simulación”.

En los turnos a legisladores la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu cuestionó el modelo flexible del proyecto de Fiscalía, de grupos interdisciplinarios, al señalar que se duplican con las fiscalías especializadas y lo único que se propone en una institución con otro nombre que replica las deficiencias de la actual PGR, además de tener un “vice fiscal” con demasiadas facultades y nulos requisitos de elegibilidad.

Hizo notar que “esta no es la fiscalía que queremos, esta no es la fiscalía que necesitamos” e inclusive los colectivos #FiscalíaQueSirva dijeron no estar a favor del dictamen presentado.

Morena defendió el proyecto

La ministra Sánchez Cordero tomó la defensa de su propia iniciativa, a la que se sumó el michoacano Cristóbal Arias y el sinaloense Rubén Rocha, quienes advirtieron que “sí quieren un fiscal carnal, pero de la sociedad”.

Sánchez Cordero recordó que en 2013 PRI, PAN y PRD avalaron las reformas al 102 constitucional y desde hace dos legislaturas el Congreso está en falta.

Diría que sí se escucharon todas las voces de la sociedad civil e instituciones académicas, porque el objeto principal es reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de este nuevo órgano público autónomo, que sí tendrá personalidad jurídica y su patrimonio propio.

“Quiero ser enfática. Se salvaguarda la independencia y autonomía técnica de esta institución, esto basado en las atribuciones que los Fiscales tendrán entre sí para adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez, con celeridad, con la que se requiere atender estos asuntos”.

Expuso que se elimina de una vez por todas la rigidez con la que se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando a los equipos de investigación con recursos humanos y materiales multidisciplinarios, atendiendo al fenómeno delictivo investigado,

así como la atribución del Fiscal de crear a través de acuerdos generales el número de Fiscalías especializadas necesarias conforme a las incidencias delictivas y la frecuencia de determinados delitos.

“Aquí es donde reside, entre otras, las atribuciones de una verdadera autonomía. Para restaurar el Estado de derecho es indispensable aprobar esta ley e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General. Este nombramiento se encuentra ajustado a los principios establecidos en la Constitución vigente”, presumió.

Al puntualizar que la nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para nuestro país.