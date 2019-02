Senado acuerda una Guardia Nacional que tendrá mando civil

Noticieros Televisa

Se alcanza acuerdo para la creación de la Guardia Nacional con mando civil, que se votará de forma unánime en pleno del Senado de la República, anunció este jueves Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, junto a los representantes de los otros partidos.

El senador de Morena dijo que es un acuerdo histórico.

“El acuerdo al que llegamos y que alcanzamos en la madrugada es por unanimidad. Todos los grupos parlamentarios, sin excepción, hemos acordado un proyecto modificado que vamos a enviar a la Mesa Directiva (…) y enseguida también ordenaremos que en la Gaceta Parlamentaria inmediatamente también sea publicado. En el documento se establecen las modificaciones a los textos constitucionales que en la minuta, actualmente leída en el pleno por primera ocasión contiene, pero que sufrirá modificaciones y que en las próximas horas votaremos en el pleno por unanimidad”.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, dijo que es un día importante para México y para la política que dialoga. Señaló que, desde un principio, el PRI dejó clara su posición de mejorar la propuesta sobre la Guardia Nacional.

“Eso es lo que el país requiere y es nuestra vocación política, sumar esfuerzos”, dijo.

Osorio Chong hizo un reconocimiento al bloque mayoritario en el Senado por su disposición a considerar las otras opiniones y reconoció a quienes participaron en el ejercicio de Parlamento Abierto para escuchar las opiniones de diversos sectores de la sociedad. Agregó que gracias a la labor de la oposición se lograron cambios importantes al dictamen.

Mauricio Kuri, coordinador del PAN, declaró que gracias a la apertura de las fuerzas políticas se logró pasar a una Guardia Nacional con mando civil y se evitó la militarización. Dijo que las aportaciones del PAN fueron incluidas y por eso votarán a favor.

Añadió que la presencia militar de la Guardia Nacional no se extenderá más allá del 2023 y habrá un control sobre ella en el Senado de la República. Kuri subrayó que se decidió dialogar para ofrecer a los mexicanos soluciones con garantías y se comprobó que el diálogo funciona más que la confrontación.

Nancy de la Sierra, senadora del Partido del Trabajo, dijo que pensar diferente es un ejercicio de saber escuchar, muchas cosas y a quienes piensan diferente. Dijo que México podrá reconocer la preocupación que todos tenemos por la seguridad y la responsabilidad y madurez política de los miembros de esta Legislatura.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, dijo que se logró un acuerdo muy importante y que triunfó la moción sobre el impulso. Detalló que se plantearon reformas a 7 artículos transitorios de la Guardia Nacional.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, precisó que se acordó un mando civil, no mixto. También precisó que se plantea el fortalecimiento de las Policías en los estados y municipios. Detalló que se expedirá reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al exponer su postura, Ricardo Monreal señaló que la Guardia Nacional no significa la militarización y será la oportunidad para que las Fuerzas Armadas regresen a sus tareas, porque tendrán un marco jurídico. Dijo que si algún elemento de la Guardia Nacional cometiera un delito, éste será atendido por la autoridad civil correspondiente.

Enfatizó que la Guardia Nacional se sujetará a un mando civil con atribuciones claras. Reconoció que la oposición tuvo que ver mucho con este acuerdo y que sin la mayoría no se hubiera podido lograr el acuerdo. Manifestó su respeto a los coordinadores de cada grupo parlamentario porque todos aportaron.

Antes de que los senadores dieran el anuncio del acuerdo para crear una Guardia Nacional con mando civil, durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el voto del Senado.

“Si no aprueban, no hay amenaza, ni siquiera advertencia. Hay que hablar claro. Si no aprueban mañana o pasado, doy a conocer mi postura sobre el asunto”.

Sin embargo, un reportero le aclaró después que ya había anuncio del Senado y López Obrador dijo que esperará el voto.