Selena Gomez enseña todo gracias al flash de los paparazzis

No por nada Selena Gomez es la imagen de varias marcas de moda y belleza. Su sentido de la moda siempre impone tendencia y siempre está muy bien cuidado.

Pero uno de sus últimos outfits nos dejó con la boca abierta pues dejó atrás su estilo clásico y se mostró más atrevida que nunca.

Durante su última aparición en público en Londres, Selena Gomez lució una blusa negra y un abrigo de cuadros gris. Pero no sabemos si fue intencional o el flash de las fotografías que la intérprete de “Wolves” dejó ver de más con su outfit.

Muy al estilo “Free the nipple”, Selena Gomez no llevaba bra y las consecuencias llegaron con los paparazzis.

No es la primera vez que el flash juega con sus atuendos, hace unos meses los fotógrafos captaron a la cantante con su ahora ex The Weeknd y gracias a la iluminación de la fotografía, se notó el tipo de ropa interior que llevaba.