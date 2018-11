¿Selección Mexicana? No, muchas gracias: Pedro Caixinha

Medio Tiempo

Ciudad de México.-Por si quedaba alguna duda sobre si a Pedro Caixinha le interesaría dirigir a la Selección Mexicana, luego del gran momento que vive con Cruz Azul con el que ya ganó la Copa MX y está de líder en la Liga, el técnico lusitano contestó con un rotundo “No, gracias”.

“Yo vivo el momento, el aquí y el ahora y para mí es que se prolongue lo más posible, me está encantando estar en esta institución, aquí tengo mis objetivos, no tengo ninguna preocupación en relación al futuro. ¿Selección? No, muchas gracias”, dijo en La Noria después del entrenamiento de Cruz Azul.

El técnico lusitano recordó que en su momento criticó a aquellos técnicos que dirigiendo a un equipo externaron su deseo por estar en otro lugar, como en este caso es el Tricolor que actualmente tiene en Gerardo “Tata” Martino, al candidato más perfilado para suceder a Juan Carlos Osorio, aunque también ha surgido el nombre del español Quique Sánchez Flores.

“No para nada (quisiera estar en el Tri), fue la semana pasada que dije que quiero estar aquí mucho tiempo, ese es mi enfoque, y también ya lo repetí algunas veces, porque era algo que se me hacía no muy ético que personas que estaban en una institución estaban hablando en un futuro de estar en otra o en Selección; yo no soy así”.

Hace unos meses, también Caixinha criticó que en la Federación Mexicana de Futbol, le rogaran a Ricardo Ferretti para que comandara a la Selección de manera definitiva, ya que el portugués recordó las palabras del Tuca, cuando dijo que “prefería ser barrendero, que técnico del Tri”.