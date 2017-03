Seguridad Pública trabaja en conjunto con la Comisión de Seguridad del Congreso Estatal

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Diputados mantienen reuniones con Sergio Alberto Martínez Castuera, presidente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para dialogar temas de inseguridad en la entidad, se planea que la siguiente semana el mando policíaco sostenga una plática con la Comisión de Seguridad Pública para dar a conocer su plan de trabajo, así lo comentó Francisco Martínez Delgado, diputado presidente de la comisión.

“El Secretario de Seguridad Pública Estatal no ha sido requerido por la Comisión de Seguridad Pública, que presido, digamos que de manera económica nos hemos reunido con él, pero yo espero que ya la próxima semana volvamos a reunirnos ya toda la comisión, ya con él me he reunido quizá un par de veces para analizar la problemática de la inseguridad pero la próxima semana ya estaremos seguramente toda la Comisión de Seguridad Pública reunidos con él para analizar todos esos renglones”.

En la actualidad tenemos muchos pendientes en el tema de seguridad pública por lo que se necesita trabajar de manera coordinada con la Fiscalía del estado, así lo reconoció el legislador.

También se mantiene el apoyo de Mando Único de Aguascalientes ya que no han adaptado el modelo operación del Mando Mixto, el cual se contempla inicie actividades en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Es parte del paquete de iniciativas que está trabajando el ejecutivo, yo estoy seguro que una vez que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones se estará enviando ese paquete de iniciativas”.