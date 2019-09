Seguridad de Aguascalientes no se está saliendo de control: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De ninguna manera la seguridad del estado se está saliendo de control, aseguró el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, tras responder a cuestionamientos sobre las ejecuciones que se dieron en las últimas horas en Aguascalientes.

-¿No se está saliendo de control, porque antes no se veían?

-No, lamentablemente en estados vecinos hay tres o cuatro ejecutados por día o por semana y aquí pues (…) lamentablemente están dándose más incidencias, pero no se está saliendo de control.

En entrevista colectiva, destacó que Aguascalientes no padece problemas de balaceras o enfrentamientos en las calles o lugares públicos, donde hasta el momento los hechos que se han dado fueron por disputas entre ellos mismos por el tema de narcomenudeo.

-¿No debe de temer la población por un fuego cruzado?

-No. Estamos viendo que no hay enfrentamientos en lugares públicos, no hay balaceras, lamentablemente no nos debemos acostumbrar, reconocemos que se han dado estas ejecuciones, pero son golpes directos entre ellos, ósea, va uno contra otro y lo ejecuta.

Aceptó que desafortunadamente el incremento en el consumo de drogas en la entidad está dando como resultado estas disputas por la venta de estas en algunas colonias, derivando posteriormente en las ejecuciones.