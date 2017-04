Según este estudio, las mujeres alcanzan el orgasmo en el coche y el trabajo

El País

¿Todas las mujeres se masturban? ¿Los orgasmos femeninos siguen un único patrón? ¿La forma de alcanzarlo es la misma? ¿Está la visión del sexo basada en la ficción? Estas son algunas de las incógnitas que ha desvelado el estudio de Bijoux Indiscrets a través de la web Librería de orgasmos con el objetivo de demostrar que la imagen que tenemos del sexo está distorsionada particularmente por las películas o el cine porno.

Para ello han contado con el orgasmo de 750 mujeres de 51 países diferentes. España, Estados Unidos, Alemania, México y Colombia han sido las nacionalidades que más han contribuido con sus orgasmos. También han contado con la participación de países como India, China, Arabia Saudí o Pakistán. Por lo tanto, la colaboración e implicación en sí misma de todas estas mujeres ya sería un dato representativo. Vayamos a las cifras.

“Casi el 80% de los orgasmos donados en la librería son alcanzados mediante el clítoris”

LAS MUJERES SE MASTURBAN

A día de hoy la masturbación femenina todavía es un tabú (entre amigas o no). Según Ana Lombardía, sexóloga y terapeuta de Sex Academy “hay muchas personas con dificultades para llegar al orgasmo en pareja. Muchas de estas personas lo consiguen con facilidad masturbándose a solas pero, cuando están en la cama con sus parejas, no lo consiguen, y aunque es frecuente escuchar esto en boca de mujeres, también hay muchos hombres a los que les sucede.” Continúa la experta, “de ahí que la gran mayoría de las mujeres haya fingido un orgasmo en uno u otro momento de su vida. A veces estas mujeres se cansan de simular su placer y quieren empezar a disfrutar de verdad”, sentencia.

El estudio de Bijoux Indiscrets desvela que el 42% de los orgasmos de la librería se han alcanzado en soledad, mientras que solo el 11,2% de mujeres no se ha masturbado nunca. Sin embargo, y teniendo en cuenta que los hombres se masturban con más frecuencia que las mujeres (el 1,6 % de los hombres no se ha masturbado nunca), son ellos los que se sienten más culpables cuando se masturban (20,4%) frente a las mujeres (13.3%).

Fuente Bijoux Indiscrets.

Silvia C. Carpallo, sexóloga, periodista y escritora explica que “las mujeres del estudio nos muestran que tienen muchas técnicas y herramientas para masturbarse, y que no solo lo hacen en la intimidad de su casa, sino que son capaces de buscar su orgasmo en lugares como el coche o el trabajo, quizás como un remedio efectivo contra el estrés y como fuente de bienestar. Parece que cada vez tienen más claro que el autoerotismo no es un tabú, sino que es salud”.

Fuente Bijoux Indiscrets.

TODOS LOS ORGASMOS NO SON IGUALES

El estudio revela que el 22,5% de las mujeres españolas no llega al orgasmo nunca o casi nunca durante las relaciones sexuales. Que el 52% acaban por fingirlo al sentirse presionadas para alcanzarlo (y hacerlo del modo en el que sus parejas masculinas lo están esperando) y que el 11,8% siempre lo finge, costumbre de la que el 84% de los hombres no son conscientes.

Fuente Bijoux Indiscrets.

En las imágenes del estudio se puede observar como el orgasmo no es un concepto único. Carpallo considera que este estudio “demuestra que no hay un sólo camino al orgasmo y desmitifica la dicotomía entre clítoris y vagina, por lo que podemos afirmar que el orgasmo es uno y los caminos para alcanzarlo son infinitos, teniendo en cuenta que cualquier parte de nuestra anatomía, si sabemos estimularla, puede llevarnos al éxtasis.” Además añade que “hay mujeres que llegan a consultar si tienen anorgasmia porque nunca han experimentado el típico “tsunami” de orgasmo o incluso desconocen si han tenido un orgasmo porque no se parece al que ha experimentado su amiga”. Sin embargo, el estudio demuestra que cada orgasmo es diferente a través de la representación gráfica y sonora.

ÉCLAIR NACIONALIDAD: PORTUGAL DURACIÓN: 26 SEGUNDOS #SOLA #INTENSO #HABITACIÓN #CALOR #IMPROVISANDO Entre los orgasmos más populares se encuentra “Éclair”, escuchado más de 30.000 veces. Las grabaciones también están acompañadas de pequeñas descripciones para dar contexto al estudio sobre la realidad del sexo, y así conocer en profundidad cuáles son las zonas erógenas preferidas, los lugares para practicar relaciones o masturbarse, e incluso las sensaciones o estados de ánimo que les provoca un orgasmo.

Según Bijoux Indiscrets, el 74% de los orgasmos se alcanzaron con la estimulación del clítoris, el 27% con el punto G, el 19% con senos y un 4% jugando con las piernas. El 22% lo hizo utilizando las manos, el 20% con un vibrador, o el 15% mediante la penetración. Las grabaciones se llevaron a cabo en la cama (13%), en el sofá (4,4%), el suelo (1,5%) o en la cocina (1,1%), así hasta alcanzar una larga lista de lugares que incluye el trabajo (1,9%) o el coche (1,2%).

LA IMPORTANCIA DEL CLITORIS

Lo primero que Carpallo ha identificado como sexóloga es la zona estimulada, ”a veces se da por sentado que el orgasmo solo se alcanza a través de una penetración vaginal, y en cambio lo que demuestran los resultados es que la mayoría de los orgasmos se han alcanzado con la estimulación del clítoris”. La sexóloga admite que es algo lógico. “El clítoris es mucho más grande de lo que a priori se ve y solamente la parte del glande (la punta de todo el sistema clitorial) tiene 8.000 terminaciones nerviosas, mientras que la del pene tiene 4.000. Tenemos que hacernos a la idea de la importancia del clítoris en el placer femenino y no basarnos solamente en la estimulación vaginal”. Además hace hincapié en que no se trata de demonizar el coito, sino en concienciar y explicar que esta perspectiva es más fácil para alcanzar el orgasmo.

“El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, mientras que el pene tiene 4.000″

CONCLUSIÓN: FICCIÓN VS REALIDAD

La actriz porno y activista feminista, Amarna Miller, también intervino en la presentación del estudio y manifestó la importancia de reconquistar el terreno del sexo para acabar con los prejuicios y los estereotipos: “Durante cientos de años se nos ha explicado de que manera teníamos que vivir nuestras relaciones personales, gestionar nuestra sexualidad y construir el deseo, porque recordemos que desde hace muy poco tiempo todos los temas que están relacionados con el placer genital están fundamentalmente vinculados al hombre, y la mujer que lo disfrutaba de forma abierta recibía adjetivos bastante peyorativos. Recordemos también que el orgamo femenino ha estado considerado como algo malo y como consecuencia de la histeria de la mujer.”

Elsa Viegas de Bijoux Indiscrets argumenta que “La ficción nos enseña una cosa, pero la realidad nos demuestra otra. El cine, incluyendo el porno, nos vende que el placer femenino sólo se consigue mediante penetración, no obstante, casi el 80% de los orgasmos donados en la librería son alcanzados mediante el clítoris. Otra discordancia es que en la ficción las mujeres no suelen masturbarse, la única manera de alcanzar su orgasmo es acompañadas, sin embargo más de la mitad de los orgasmos donados son grabados a solas. Viendo estas contraposiciones, no es una sorpresa que muchas mujeres lleguen a sentirse frustradas cuando no alcanzan el orgasmo con sus parejas; o lleguen a pensar que tienen problemas físicos; problemas que pueden resolverse con información real capaz de borrar prejuicios y tabúes sociales”, concluye.